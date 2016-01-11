Home Home Milano violenta: studente sorprende ladri in casa e viene accoltellato

di Redazione 11/01/2016

Un pomeriggio decisamente da dimenticare per un 14enne di Milano che, una volta tornato da scuola, ha sorpreso due ladri in casa ed è stato accoltellato L'episodio si è verificato oggi pomeriggio nel quartiere San Siro, in un appartamento ubicato in via Tesio. Il ragazzino, una volta arrivato dinanzi alla sua abitazione, è rimasto incuriosito da un fatto: la portafinestra della cucina era aperta. Dopo essersi avvicinato alla portafinestra, l'adolescente si è trovato davanti a due uomini: uno di questi gli ha sferrato una coltellata al fianco. Il 14enne è stato subito trasportato, in codice giallo, al nosocomio San Carlo. I medici gli hanno riscontrato una lesione al fianco di 5 cm circa ma sono intervenuti prontamente. Ora il giovane è fuori pericolo ma se l'è vista veramente brutta. Dei ladri non si sa nulla. Dopo aver colpito il 14enne con un coltello, si sono dati subito alla fuga. Sul posto sono arrivati subito poliziotti ed operatori sanitari. Gli investigatori si sono immediatamente messi alla ricerca dei balordi che hanno accoltellato il giovane che tornava a casa. Non sarà facile trovarli, visto che, secondo quanto ha riferito il 14enne, avevano il viso coperto. I balordi sono fuggiti senza rubare nulla. Un altro episodio di cronaca nera, nelle ultime ore, che ha avuto Milano come teatro. Alcuni carabinieri, ieri, hanno messo in manette un 23enne originario di Palermo che, pochi minuti prima, aveva derubato sulla metropolitana due ragazzi di 15 e 16 anni. I giovani hanno raccontato agli inquirenti che l'uomo li aveva minacciati con un bisturi e, per questo, sono stati costretti a dargli qualche decina di euro. Ad allertare i militari è stato un passeggero a cui avevano chiesto aiuto i minorenni. I carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca del rapinatore e, poco dopo, l'hanno bloccato e arrestato: addosso aveva ancora il bisturi, che è stato sottoposto a sequestro. Il denaro trafugato è stato restituito ai ragazzi.

