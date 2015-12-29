Thailandia, cane re Adulyadej è morto: aveva 17 anni

La Thailandia è in lutto per la morte di Tongdaeng, la cagnolina del re, che tempo fa era stata derisa da un uomo, messo poi in carcere. L'amica a 4 zampe del re aveva 17 anni

"Il re è stato informato".

Tongdaeng era un meticcio che, 17 anni fa, il re Adulyadej trovò per strada e portò a casa. Da quel momento in poi la cagnolina diventò un membro a tutti gli effetti della famiglia reale thailandese. Il cane del re era apparso anche in numerose foto accanto al suo celebre padrone che, in, è considerato quasi come un dio. La notizia della morte del cane del re Adulyadej è stata riportata dal, che ha dichiarato:Il re e i membri della famiglia reale vengono tutelati moltissimo dalla legge thailandese e chi li offende o schernisce rischia fino a 15 anni di reclusione. Nessun monarca o famiglia reale, nel mondo, gode di unacosì forte. Il re Adulyadej amava tantissimo il suo cane che, diverse volte, aveva usato per divulgare raccomandazioni al Paese. 13 anni fa, il sovrano thailandese aveva anche dedicato alla sua fedele amica a 4 zampe un libro, intitolato. In Thailandia, lo ricordiamo, vige ancora il reato di lesa maestà. Ecco perché, di recente, è finito in carcere l'internauta, reo di aver postato su Facebook alcuni commenti, ritenuti troppo sarcastici, sul cane del re. L'uomo, inoltre, è accusato di aver messo un 'like' a una notizia su un presunto episodio di corruzione nel parco realizzato dall'esercito per omaggiare il re. L'avvocato che difende l'internauta messo in prigione per aver deriso il cane del re Adulyadej, Poonsuk Poonsukcharoen, ha detto che non avrebbe mai immaginato che lafosse valida anche per i cani della famiglia reale. L'uomo che ha offeso la defunta Tongdaeng rischia fino a 37 anni di carcere.