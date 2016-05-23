Home Home The Voice Of Italy Alle Note Finali, Stasera Il Vincitore, Ecco I Pronostici

The Voice Of Italy Alle Note Finali, Stasera Il Vincitore, Ecco I Pronostici

di Redazione 23/05/2016

Difficile fare i pronostici, quando il pubblico grida al tutto già scritto. Che vi sia, tuttavia, un copione già redatto o meno, la finale di qualsivoglia talent show mette sempre sugli attenti gli appassionati ed anche i profani, portandoli a confabulare su eventuali pronostici. Questa sera, alle battute finali The Voice Of Italy con 4 (ed improbabili, in alcuni casi) voci della musica italiana: Elya Zambolin, Alice Paba, Tanya Borgese, Charles Kablan. Fa già un po' sorridere che ben due su quattro finalisti siano passati anche dalla "scuola" di Maria De Filippi, come se, in una stagione televisiva, girassero sempre gli stessi volti e le stesse voci, ma, tralasciando queste giuste perplessità, concentriamoci sulla vocalità dei quattro finalisti, alla ricerca del preferito del pubblico. In testa ai pronostici, sicuramente, Elya Zambolin. Non possiede la "canna" di Charles Kabalan ma vanta una forte presenza scenica e, soprattutto, una personalità artistica fuori dal comune. Tuttavia, volendo premiare il mero talento vocale, la precisione, l'intonazione, la gradevolezza della voce, non si può snobbare Charles Kablan, con un'estensione fuori dal comune ed una notevole capacità emozionale. Vincerà il più bravo o chi possiede una più forte personalità? Tra le personalità da non prendere sotto gamba, sicuramente quella di Alice Paba, molto giovane, ma già ampiamente apprezzata per le sue peculiarità vocali e la sua capacità interpretativa. Decisamente poco accreditata per la vittoria finale Tanya Borgese. Simpatia, energia e bella pasta vocale, ma come si dice a Roma: "Niente de che!". Chi vincerà un contratto discografico con la Universal? L'appuntamento da non perdere, stasera, alle 21.15, su Rai Due per la Finale di The Voice Of Italy!

