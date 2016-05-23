Home Home Tendenze Make Up Per L'Estate 2016: Dal Nude Al Colpo Di Colore

di Redazione 23/05/2016

Le Tendenze Make Up per un'estate di stile? L'estate di solito resta un cruccio per le amanti del Make Up. Da un lato, osare col colore è d'obbligo. Dall'altro, il caldo opprimente ci impone delle regole di Make Up più sobrie, al fine di una maggiore tolleranza da parte della pelle. Tutto cambia, insomma, da quando il sole è a picco, a quando si spegne per dar vita a notti magiche, pazze, indimenticabili. Non passa di moda il Contouring che garantisce lineamenti marcati, anche nella prossima stagione estiva. Il Must, tuttavia, sono sopracciglia "natural", folte e volutamente spettinate, per preservare la naturale bellezza della donna, al posto di un loro ridisegnamento spesso dall'effetto fittizio. Importantissimo il trucco labbra. Trendy e sensuali saranno le labbra specchio nelle tonalità del rosso, da abbinare ad un trucco viso nude. In alternativa, si può optare per l'effetto bagnato di un rosso glossy. Must Have, in borsetta, anche un rossetto bordeaux o lilla, in questo caso opaco; trasuda eleganza da tutti i pori! Tendenze chic per donne che non devono chiedere mai. Variabili le tendenze per quanto riguarda il trucco occhi. Sicuramente piacevole e divertente da eseguire, l'eyeliner fluo a determinare, in modo preciso, un volto, una particolarità, un'espressione. Quest'estate, via libera al trucco grafico o, addirittura, al tocco di colore artistico, al Make Up occhi volutamente asimmetrico e "sporco", per concepire il trucco come una vera e propria forma d'arte e non solo come una modalità di abbellimento. Agli antipodi, la resistenza del nude, per un trucco naturale che, soprattutto in estate, regala freschezza e semplicità. Tra i colori modi, segnaliamo il colore dell'estate, il blu, in tutte le sue forme e declinazioni, assieme a colori decisi, alcuni particolarmente sgargianti: serenity, buttercup, rose quartz, Peach Echo, Fiesta e Green Flash. Se deciderete di sbizzarrirvi come su una tavolozza, coi colori, quest'estate, nessuno potrà darvi contro!

