Treviglio, Insegnò Senza Laurea: Sindaco si Dimette

di Redazione 09/10/2015

Ha insegnato per oltre 20 anni in una scuola superiore di Treviglio, istituto di cui è diventato anche preside. Un'atteggiamento scorretto che, alla fine, ha portato il sindaco di Treviglio, Giuseppe Pezzoni, a dimettersi Il primo cittadino di Treviglio ha annunciato proprio ieri le sue dimissioni: "Mi dimetterò il 25 novembre, dopo l'approvazione in Consiglio comunale del bilancio". Pezzoni ha rivelato, lo scorso 23 settembre, di aver insegnato nell'istituto salesiano di cui, dal 2009, era diventato preside, senza aver conseguito mai la laurea. Adesso il buon Giuseppe dovrà rispondere di falso ideologico e truffa, visto che quel certificato di laurea che presentò all'istituto salesiano era falso! Pezzoni rivelò di non aver conseguito mai la laurea su Facebook. Nei guai anche la Giunta comunale, ma per abuso d'ufficio in relazione a favori fatti a un imprenditore che avrebbe dovuto realizzare una cittadella della salute. La decisione di rassegnare le dimissioni è stata annunciata ieri, durante una conferenza stampa in Municipio, dallo stesso oramai ex primo cittadino di Treviglio. Era il minimo che potesse fare dopo i comportamenti scorretti tenuti. Forse credeva ingenui tutti coloro che fanno tanti sacrifici per conseguire una laurea? Le dimissioni di Pezzoni erano nell'aria. Lo scorso 26 settembre il Pd di Treviglio aveva reso noto che il sindaco avrebbe dovuto dimettersi al più presto in quanto i suoi comportamenti penalmente rilevanti hanno leso il rapporto di fiducia con la Giunta e i cittadini trevigliesi. "Chi accetterebbe, anche un solo minuto di più, di affidare i conti del proprio condominio ad un amministratore indagato per truffa aggravata e falso, dopo aver mentito per anni su un elemento fondante della sua credibilità e carriera?", aveva sottolineato il Circolo Pd di Treviglio in un comunicato.

