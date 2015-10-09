Home Spettacoli "Poli Opposti", Luca Argentero Terapista di Coppia in Commedia all'Italiana

"Poli Opposti", Luca Argentero Terapista di Coppia in Commedia all'Italiana

di Redazione 09/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Luca Argentero torna sul grande schermo con "Poli Opposti", una pellicola divertente in cui veste i panni di un terapista di coppia "Poli Opposti" è diretto da Max Croci, regista quarantenne che ha molto talento. Assieme a Luca Argentero, nel film, recitano attori noti come Sarah Felberbaum (nei panni di un avvocato divorzista), Tommaso Ragno e Anna Safroncik. Il nuovo film di Croci è uscito ieri, 8 ottobre 2015, al cinema e sicuramente sarà apprezzato per la sua semplicità. Stefano Parisi (Argentero) e Claudia Torrini (Felberbaum), i protagonisti del film, finiscono per innamorarsi, nonostante le vite diverse e le professioni diverse. "Poli Opposti" è una vera commedia italiana in cui si intrecciano storie di mariti traditori, mogli gelose e suoceri indiscreti. Insomma, ritrae l'Italia di oggi e di ieri che, nonostante il progresso e l'avvento di Internet, resta sempre uguale riguardo all'amore e agli affetti. Luca Argentero e Sarah Felberbaum sono proprio quei due poli opposti che non possono fare a meno l'uno dell'altro. Proprio come i poli opposti sono diversi ma complementari. Ognuno si migliora con l'altro. I due protagonisti del film, alla fine, capiranno che l'uno è fatto per l'altra. Nel corso di una recente intervista, Argentero ha rivelato che nel momento in cui ha ricevuto il copione non gli è stato difficile immedesimarsi in Stefano, un uomo molto raffinato non solo nell'outfit ma anche nel gestire il rapporto con una donna. Luca ha sottolineato che oggi manca quell'eleganza nel rapporto tra uomo e donna: colpa anche della tecnologia e dei social.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp