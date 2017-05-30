Trono Over news: Gemma Galgani, un'estate d'amore

30/05/2017

Gemma Galgani è pronta per vivere finalmente un'estate da 'lieto fine'? Le ultime news di Uomini e Donne hanno prodotto risultati favorevoli per la storica 'dama' torinese che in otto anni di permanenza negli studi del dating show di Canale 5 ha avuto tanti pretendenti, alcune storie importanti e qualche fidanzato ufficiale ma non è mai riuscita a trovare l'amore eterno. Adesso però con Marco Firpo sembra finalmente essere tornato tutto a posto e i due sono pronti per vivere mesi di fuoco in attesa di tornare in studio a settembre. Nonostante la loro separazione che è durata dei mesi, nelle scorse settimane Gemma Galgani e Marco Firpo hanno riallacciato il filo proprio là dove si era interrotto e sono ripartiti alla grande. Lei ha passato un weekend romantico a casa dell'uomo nel quale pare sia successo di tutto nonostante i due una volta in studio non abbiano voluto confermare fino in fondo. Poi il 'cavaliere' ligure è sembrato fare un passo indietro dichiarando che non è ancora innamorato della donna, ma nelle ultime ore è cambiato di nuovo tutto. Gemma infatti, come confermano le news di Uomini e Donne ha postato la foto di un bacio con Marco e una volta in studio ha ammesso di essere molto più che innamorata di lui. Un sentimento che al momento anche Firpo sembra ricambiare, mettendo così in grossa difficoltà Giorgio Manetti che non ha mai dimenticato del tutto quello che in passato lo ha legato alla Galgani. Ma ormai la coppia d'oro del Trono Over sembra lanciatissima. Reggerà fino alla ripresa?

