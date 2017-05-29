Programmazione ultima settimana UeD Trono Classico e Over

Loading...

Ormai siamo arrivati agli sgoccioli della stagione perché quella che si apre oggi, 29 maggio, è l'ultima settimana per Uomini e Donne che chiuderà i battenti mercoledì 31 anche se alcune fonti parlano di un finale anticipato al 30. La redazione infatti adesso deve concentrarsi sulle registrazioni di Temptation Island 2017 che cominceranno già nei prossimi giorni nel villaggio in Costa Smeralda sede delle avventure per le coppie e i 'tentatori'. E allora che cosa si deve aspettare il pubblico? Le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che probabilmente ad aprire la settimana sarà il Trono Over con una puntata che probabilmente servirà anche per lanciare il famoso speciale del quale ha parlato la redazione stessa qualche settimana fa e che dovrebbe essere trasmesso la seconda settimana di giugno in prima serata. Molti indizi portano a pensare che ancora una volta, come un anno fa, la grande protagonista sarà Gemma Galgani: allora c'era stata la lettera mai scritta e consegnata a Giorgio Manetti, mentre questa volta potrebbe esserci il chiarimento definitivo con Marco Firpo che nelle ultime registrazioni di UeD ha detto di non essere innamorato di lei. E poi ci sarà anche spazio per il gran finale del Trono Classico. Ormai le puntate con le scelte sono state trasmesse tutte, ma ci sono ancora quelle con gli speciali dedicati ai post scelta delle ultime tre coppie che si sono formate, cioé Marco Cartasegna e Federica Benincà, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione oltre a Luca Onestini e Soleul Sorgé. Questi ultimi due, secondo le anticipazioni di Temptation Island 2017 potrebbero essere protagonisti anche del docu reality di Canale 5, ma intanto vogliono chiudere alla grande la loro esperienza qui.
