Troppe buche sulle strade: il sindaco mette limite di 10 km/h

di Redazione 31/03/2015

Tante, troppe buche sulle strade e troppi automobilisti si ritrovano con le auto danneggiate; quindi la soluzione è solo una: mettere il limite massimo di velocità a 10 chilometri orari per tutti! Questa infatti la singolare trovata di Salvo Lo Biundo, sindaco di Partinico, nella provincia di Palermo, che per evitare di dissanguare ulteriormente le casse comunali, già allo stremo a causa delle numerose richieste di risarcimento degli automobilisti, ha deciso mettere nuovo il limite di velocità nella maggior parte delle arterie stradali della cittadina siciliana. Come spiega infatti “Live Sicilia”, oltre ai cartelli che avvertono delle buche pericolose, gli automobilisti troveranno i nuovi cartelli col limite di velocità, al quale dovranno attenersi lungo le diverse strade centrali e lungo alcune periferiche del paese (compresa l'arteria che giunge allo svincolo autostradale); chi dovesse incappare quindi in una delle tante buche, è avvertito! Ma non solo, perchè come avverte il sindaco: "I vigili avranno cura affinché siano rispettate le norme del codice della strada e del relativo regolamento; ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada"! Michela Galli

