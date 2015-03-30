Loading...

Isola dei Famosi, Valerio Scanu: "Troppo scontato se avessi vinto"

30/03/2015

Valerio Scanu può definirsi il vincitore morale dell'Isola dei Famosi, reality che, tra l'altro, gli ha permesso di perdere un bel po' di chili.

"Io penso che dopo il mio percorso all'Isola sarebbe stato troppo scontato se avessi vinto. La finale è stata un po' anomala, perché non capivi quando il televoto si apriva e quando si chiudeva. Ero molto teso, ma una volta finito il gioco, non m'interessava più di niente, anche quando mi dicevano 'non sai cosa ti ha detto quello' e 'non sai cosa ti ha detto quell'altro': non me ne frega niente, perché non m'interessa la gente negativa che c'era sull'Isola. Mi porto dietro solo tre amiche: con Charlotte Caniggia c'è stato un imprinting pazzesco, per esempio. Mi sono trovato meglio con una Cristina e con una Cecilia, rispetto alle elucubrazioni di alcuni concorrenti", ha rivelato Scanu a Vanity Fair.

Qualche parola anche sulla Playa Desnuda: "Io che ci fosse un'altra isola l'ho sempre saputo... L'ho scoperto. I primi rumors sull'Isola davano questo modello francese e Cecilia come partecipanti. E, alla fine, mi sembrava strano che non ci fossero fra le foto ufficiali. Cercavamo di indagare nei colloqui con gli autori e, nonostante qualche faccia impassibile, ho capito che ci fosse qualcosa che non andava. Non sapevo, però, che fossero nudi".

