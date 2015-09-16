Home Gossip Twitter, Claudia Gerini offende tassisti: minacciata

Twitter, Claudia Gerini offende tassisti: minacciata

di Redazione 16/09/2015

Anche un'attrice famosa come Claudia Gerini perde le staffe quando deve fronteggiare problemi o disservizi. Forse, però, deve riflettere maggiormente prime di pubblicare certi messaggi sui social La Gerini ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter perché è stato, in poco tempo, sommerso dagli insulti dei tassisti. C'è addirittura chi ha minacciato l'attrice. I tassisti si sono indispettiti quando Claudia ha scritto su Twitter: "Che schifo i taxi a Roma". La Gerini si è lamentata degli eccessivi tempi di attesa di un taxi alla Stazione Termini di Roma. Nonostante le scuse dell'attrice, il profilo Twitter è stato bersagliato da migliaia di insulti e Claudia è stata costretta a chiuderlo. "Mi scuso con i tassisti di Roma che si sono offesi per il mio sfogo troppo impulsivo e collerico, ma lamentavo un disservizio grave... Ho capito di non essere capace a usare Twitter", ha cinguettato Claudia, annunciando la chiusura del suo profilo social nonostante i numerosi followers (oltre 200.000). "Ho deciso di fare un passo indietro perché il cinguettio si è rivelato un’arma a doppio taglio: da una parte mi ha permesso di comunicare con tante persone, dall’altra però ha consentito a decine di cafoni, violenti e frustrati di insultarmi impunemente, sotto la protezione dell’anonimato. Mi dispiace, non ci sto. Ho sbagliato. Non avrei dovuto postare la frase che ha fatto infuriare i tassisti, ma, con il mio sfogo, davo voce a tanti romani esasperati. Sarà successo a tutti di rimanere un pezzo appesi al telefono per poi sentirsi dire che non ci sono auto in zona. E’ mai possibile nella Capitale d’Italia?", ha spiegato oggi Claudia Gerini nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero. La Gerini ha sottolineato di essere rimasta molto male quando ha letto i tanti messaggi offensivi. Intanto la vicenda ha spinto diversi soggetti a creare nuovi profili Twitter, chiaramente falsi, della Gerini.

