Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ubriaco al Pronto soccorso ruba l’ambulanza per tornare a casa: era stanco di aspettare

Redazione Avatar

di Redazione

03/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Fatto incredibile che arriva da Perugia, precisamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia, ove un uomo, di origini peruviane, completamente ubriaco, si è "infiltrato" nei garage dell'Ospedale, eludendo i controlli ed ha messo in moto un'ambulanza e se l'è data a gambe a sirene spiegate! Il personale di soccorso ha immediatamente allertato la polizia, che ha fatto scattare la "caccia all'ambulanza", trovandola dopo pochi minuti, lungo una strada vicina all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Una volta bloccato il mezzo, gli agenti hanno scoperto alla guida il 50enne peruviano, con inequivocabili segni di ubriachezza; il sudamericano in tarda serata si era presentato ubriaco al Pronto soccorso per farsi medicare una lieve ferita, ma annoiatosi per l'attesa ha pensato di andarsene e non avendo un mezzo per rientrare a casa, ha acceso la prima ambulanza che ha trovato! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Alcolismo, Antiplagio vs Parlamento Europeo: proposte blande

Articolo Successivo

Milano, Renzi: "Quattro teppistelli figli di papà non riusciranno a rovinare Expo"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025