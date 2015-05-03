Home Attualità Ubriaco al Pronto soccorso ruba l’ambulanza per tornare a casa: era stanco di aspettare

di Redazione 03/05/2015

Fatto incredibile che arriva da Perugia, precisamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia, ove un uomo, di origini peruviane, completamente ubriaco, si è "infiltrato" nei garage dell'Ospedale, eludendo i controlli ed ha messo in moto un'ambulanza e se l'è data a gambe a sirene spiegate! Il personale di soccorso ha immediatamente allertato la polizia, che ha fatto scattare la "caccia all'ambulanza", trovandola dopo pochi minuti, lungo una strada vicina all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Una volta bloccato il mezzo, gli agenti hanno scoperto alla guida il 50enne peruviano, con inequivocabili segni di ubriachezza; il sudamericano in tarda serata si era presentato ubriaco al Pronto soccorso per farsi medicare una lieve ferita, ma annoiatosi per l'attesa ha pensato di andarsene e non avendo un mezzo per rientrare a casa, ha acceso la prima ambulanza che ha trovato! Michela Galli

