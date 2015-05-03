Loading...

Milano, Renzi: "Quattro teppistelli figli di papà non riusciranno a rovinare Expo"

di Redazione

03/05/2015

I black bloc, nelle ultime ore, hanno messo a ferro e fuoco Milano. L'obiettivo è protestare contro l'Expo, inaugurato ieri. Il premier Matteo Renzi ha così commentato il comportamento dei black bloc, durante un'intervista al Tg2: "Gli italiani sanno benissimo da che parte stare: hanno sciupato la festa? Hanno cercato di rovinarcela. Ma quattro teppistelli figli di papà non riusciranno a rovinare Expo. E Milano è molto più forte come spirito e determinazione di quello che questi signori pensano".

Renzi ha poi aggiunto: "Si deve dire grazie alle forze dell’ordine che hanno fatto un lavoro molto serio ed evitato le provocazioni. Bisogna dire grazie anche ai cittadini di Milano dopo che subito dopo che era passato il corteo sono scesi in strada per pulire le vetrine o mettere a posto le strade".

Intanto, gli scontri a Milano hanno sollevato un polverone anche nel mondo della politica. Ad attaccare Renzi e Alfano non sono stati solo M5S e Lega Nord; anche Giorgia Meloni (Fdi) ha voluto dire la sua su Facebook: "Gli occhi del mondo puntati addosso e quattro deficienti incappucciati devastano un’intera città, mentre Alfano probabilmente sta mangiando le patatine fritte allo stand di McDonald’s e Pisapia ci spiega che ripulirà immediatamente, con i soldi degli italiani, i danni fatti dai suoi amichetti dei centri sociali. E Renzi? Renzi usa il manganello... con la minoranza del Pd. Mi vergogno di voi, vigliacchi".

