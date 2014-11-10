Loading...

Uil, Luigi Angeletti si dimette: successore sarà Carmelo Barbagallo?

Redazione

di Redazione

10/11/2014

A sorpresa, oggi, il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, ha rassegnato le sue dimissioni durante il Consiglio federale.

Dopo l'accettazione delle dimissioni di Angeletti si è subito dibattuto su chi possa ricoprire la carica di segretario generale della Uil. Pare che la maggioranza dei presenti abbia espresso il suo favore per l'attuale segretario generale aggiunto, ossia Carmelo Barbagallo.

Barbagallo ha manifestato più volte la sua tenacia e, recentemente, ha affermato: "Se il governo non fornirà in tempi brevi risposte nella legge di Stabilità sul pubblico impiego, sui pensionati e su altre richieste del sindacato, il sindacato dei cittadini è infatti pronto allo sciopero generale. L'impostazione del governo non è di sinistra, ma porta solo ad abbassare l'asticella degli interventi in tutti i campi".

