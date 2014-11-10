Loading...

Loredana Lecciso ospite di Domenica Live: "Albano grande punto di riferimento"

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2014

Loredana Lecciso. Da tempo non si parlava più d lei. Nelle ultime ore, l'ex di Albano è stata ospitata da Barbara D'Urso nel programma Domenica Live.

La Lecciso e la sua fama sono state state oscurate dalla riconciliazione tra Albano e Romina. Parlando di Albano, Loredana ha sottolineato: "Non è mio marito, è stato il mio compagno, è comunque un grande punto di riferimento".

Loredana non ha voluto parlare molto di Albano, piuttosto della figlia che ha avuto con lui, Jasmine: "Ha una bella voce e suona bene il piano, del resto è stata abituata sin da piccola a vivere con la musica in casa".

