Uomini e Done news: Rosa Perrotta pronta per la scelta

di Redazione 15/05/2017

Forse è perché ormai il tempo sta per scadere e sono in programma solo più al massimo due registrazioni di Uomini e Donne o forse perché più semplicemente ha fatto chiarezza nelle sue idee, ma anche Rosa Perrotta sembra vicinissima alla scelta e la tronista campana ha già comunicato di volerla annunciare al più presto senza far capire però se il suo cuore batte per Alex Adinolfi oppure Pietro Tartaglione. Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne in effetti una svolta c'é stata: la tronista in esterne ha dato il primo bacio vero a Pietro, nonostante lo conosca da poche settimane, ma poi ha fatto lo stesso con Alex e con lui è anche uscita due volte nel giro di pochi giorni. Il bel dottore napoletano certamente la attrae e lei l'ha fatto anche capire, ma Rosa è frenata dalla convinzione che il ragazzo finora non sia stato sempre sincero. In rete circolano filmati e foto mentre è in compagnia dell'ex tronista Fabio Colloricchio, mentre scherza con diverse ragazze tra cui Chiara Napoli, modella che è stata anche come 'single' a Temptation Island, oppure ancora insieme ad Alessandro Basile, già corteggiatore di Rossella Intellicato ma anche compagno per qualche settimane di Laura Molina (ex scelta di Gianmarco Valenza). Ecco perché Rosa e molti del pubblico sono convinti che Alex abbia cercato soprattutto una vetrina e visibilità e la tronista non si è mai lasciata andare fino in fondo con lui. Diverso il discorso con Pietro: la loro conoscenza è stata più lineare, senza polemiche, e di recente la tronista gli ha anche fatto conoscere il fratello e i suoi amici. Sarà quindi l'avvocato casertano a spuntarla?

