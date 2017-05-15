Home Gossip Uomini e Donne news: Sonia ed Emanuele pronti per le nozze

Uomini e Donne news: Sonia ed Emanuele pronti per le nozze

di Redazione 15/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le ultime anticipazioni tv sulla prossima edizione di Temptation Island, le cui registrazioni cominceranno tra un paio di settimane, suggeriscono tra i possibili partecipanti anche Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti ma in realtà una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne ha progetti molto diversi. Di recente infatti entrambi i ragazzi hanno confermato che se anche arrivasse una chiamata dalla produzione del dating show direbbero di no perché non sono interessati,ma soprattutto in testa hanno idee diverse. Come hanno confessato al settimanale 'Nuovo' infatti Sonia ed Emanuele pensano seriamente al matrimonio perché l'ex corteggiatore è follemente innamorato e non ha problemi ad ammettere che la Lorenzini è la donna della sua vita e quindi ora che è arrivato a 30 anni (lei ne ha 28) può immaginare di sistemarsi in maniera definitiva: “Ho sempre sognato di sposarmi e di diventare un giovane papà. Vorrei avere tre figli”. L'ex tronista, scherzando, dice che lei ne vorrebbe uno o al massimo due ma anche lei è veramente presa da questa storia anche perché la loro convivenza sta funzionando benissimo nonostante entrambi abbiano caratteri forti e ogni tanto anche a loro capita di discutere. Quanto sia importante Emanuele, Sonia lo ha dimostrato di recente accettando di lasciare Roma dove si era temporaneamente trasferita per andare a vivere con lui a Latina, città nella quale il ragazzo è di casa perché lì gioca a pallanuoto. Per adesso la convivenza è una prima prova di matrimonio, ma a sentire quello che raccontano entrambi presto arriverà una svolta vera e clamorosa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp