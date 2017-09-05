Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne news, la confessione di Mattia Marciano

di Redazione 05/09/2017

Come corteggiatore di Desirée Popper la scorsa primavera Mattia Marciano si è fatto conoscere bene dal pubblico, tanto che sono stati molti q spingere per rivederlo come nuovo tronista di Uomini e Donne. Ma il giovane dentista napoletano non aveva svelato tutto del suo privato, dei suoi sogni, di quello che vuole realizzare nella vita e della persona che desidera al suo fianco. Ora che sul profilo ufficiale di Uomini e Donne è stato postato il filmato di presentazione del nuovo tronista, sappiamo molto di più e anche le sue future corteggiatrici avranno preso appunti per conquistarlo. Mattia dice di essere pentito perché in amore fino ad oggi ha fatto soffrire molte persone e sa che la sua colpa è quella di non essere stato sincero fino in fondo. Adesso però vuole avere accanto una donna che lo rispetti, che lo consideri la sua ragione di vita, ma anche la madre dei suoi figli. Il nuovo tronista di UeD infatti ha un legame molto profondo con la famiglia, sia con i genitori che con sua sorella e lo dimostra il fatto che ha aperto uno studio dentistico proprio con lei. Il suo punto di riferimento però è la madre: “A lei devo la mia forza e la mia fragilità”. La sua scelta quindi sarà come la mamma? Mattia fa un ritratto della donna che sta cercando: una persona che condivida con lui gli stessi valori e voglia costruire qualcosa di concreto, di solido con lui, ma che abbia anche obiettivi precisi nella vita e lotti per raggiungerli. C'è qualcuna delle nuove corteggiatrici che si sente pronta per questa missione?

