Home Gossip Grande Fratello Vip, il cast è ufficiale

Grande Fratello Vip, il cast è ufficiale

di Redazione 05/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ormai tutti i dubbi sono stati cancellati da una foto: sul numero di 'Tv Sorrisi e Canzoni' in edicola da oggi infatti Ilary Blasi e Alfonso Signorini presentano tutti i concorrenti che dall'11 settembre prossimo entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip anche se alcune facce rimangono poco conosciute dal grande pubblico. In tutto quindici persone, anche se in realtà i concorrenti del reality di Canale 5 sono 14 perché Cecilia Rodriguez e suo fratello Jeremias valgono per uno come era stato lo scorso anno con Asia Nuccetelli e sua madre Antonella Mosetti. Con loro ci sono anche due ex di Uomini e Donne, la corteggiatrice Giulia De Lellis e il tronista Luca Onestini che saranno accompagnati in studio dai rispettivi compagni, Andrea Damante (nella Casa un anno fa) e Soleil Sorgé mentre adesso è ufficiale che non ci sarà un'altra ex tronista, Rosa Perrotta anche se il suo nome negli ultimi giorni era dato per certo. E ancora, Cristiano Malgioglio, Simona Izzo, Serena Grandi, Daniele Bossari, Aida Yespica che ha al suo attivo anche due partecipazioni all'Isola dei famosi in passato, Marco Predolin, Carmen Di Pietro e due sportivi: la bella pallavolista Veronica Angeloni che nel suo passato ha flirt famosi con Mario Balotelli e Bobo Vieri, e Ignazio Moser (figlio del grande Francesco Moser) che oggi fa il produttore di vini ma è stato ciclista professionista. Si daranno battaglia per quasi ottanta giorni e tra loro troveremo chi è pronto a raccogliere l'eredità dello scettro vinto nel 2016 un po' a sorpresa da Alessia Macari.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp