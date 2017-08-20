Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne news: registrazione e tronisti nuova stagione

Uomini e Donne news: registrazione e tronisti nuova stagione

di Redazione 20/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La lunga attesa sta per finire: mercoledì 29 agosto finalmente gli studi romani si apriranno e andranno in scena le prime registrazioni di Uomini e Donne. Le anticipazioni tv per il momento non hanno ancora chiarito se toccherà prima al Trono Classico oppure al Trono Over, ma molti indizi portano a pensare che a debuttare saranno i tronisti, sia perché la curiosità per conoscere i nuovi nomi e altissima, sia anche perché dovrebbero tornare in scena anche alcune coppie di Temptation Island 2017 che racconteranno il loro attuale momento. Nomi in questi due mesi ne sono stati fatti molti, ma il cerchio attorno ai nuovi tronisti di Uomini e Donne si sta stringendo. La redazione anche nel recente passati ha abituato il pubblico del dating show di Canale 5 ad andare a pescare anche tra gli ex protagonisti, soprattutto quei corteggiatori che non hanno avuto molta fortuna. Così al momento il nome più gettonato rimane quello di Mattia Marciano al quale sono bastati un paio di mesi da corteggiatore di Desirée Popper per farsi amare dal pubblico e per farsi anche stimare da chi prende le decisioni sul cast. E se non dovesse sedersi lui sulla poltrona rossa sarebbe una grande sorpresa. Ma nelle ultime ore salgono anche le quotazioni di Andrea Melchiorre. L'ex corteggiatore e scelta di Valentina Dallari due anni fa si è rifatto vedere dal grande pubblico come 'tentatore' a Temptation Island 2017 e questa settimana, intervistato dal settimanale 'Vero' non ha negato la possibilità di diventare tronista, dicendo che se lo chiamassero e fosse ancora single, perché non partecipare? E con lui potrebbe tornare anche Giulia Latini. L'ex corteggiatrice di Luca Onestini potrebbe avere una storia proprio con Andrea, mai confermata, ed è amatissima dal pubblico.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp