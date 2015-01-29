Uovo sodo riportato allo stato liquido: processo economico e utile
di Redazione
29/01/2015
Si può riportare un uovo sodo allo stato liquido? Oggi sì. Ciò permette, a quanto pare, di scoprire cure meno onerose contro il tumore ed altre patologie.
Gli studiosi dell'University of California Irvine e quelli dell'University of Western Australia sono stati in grado di riportare allo stato liquido un uovo sodo che, ovviamente, non è stato più mangiabile.
Dopo aver fatto bollire per circa 20 minuti l'albume, i chimici hanno aggiunto urea per scomporre le proteine e disciogliere la materia compatta. Il processo non costa molto e sarà utile alle aziende farmaceutiche, casearie e agricole. Una procedura che farà parlare di sé non poco.
Articolo Precedente
Domenico Antonio Mollica arrestato: nascosto in sottotetto, latitava da 20 giorni
Articolo Successivo
Roma, depresso e affetto da leucemia si lancia dalla finestra dell'Umberto I
Redazione