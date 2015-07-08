Home Esteri Usa, picchia fidanzato che non vuole consumare rapporto 'intimo': arrestata

di Redazione 08/07/2015

Voleva consumare un rapporto 'intimo' col fidanzato ma lui l'ha respinta. Lei, allora, l'ha picchiato. Non è uno scherzo, ma quanto è accaduto, tempo fa, ad Augusta, una città statunitense. La protagonista di questa vicenda Tabatha Lee Grooms si trova in carcere perché, vedendosi rifiutata dal compagno, ha iniziato a picchiarlo e morderlo in varie parti del corpo. Non contenta, la donna ha iniziato a malmenare anche la madre del compagno. La Lee Grooms, 25 anni, voleva consumare un rapporto 'intimo' col compagno. Lui, però, non aveva voglia. La donna, allora, si recò in un bar, ubriacandosi. Quando tornò a casa iniziò a picchiare Carlos Rodrecus Grazia, il fidanzato, costringendolo a rifugiarsi nel bagno. La madre dell'uomo ha subito allertato le forze dell'ordine che, una volta arrivate sul posto, hanno arrestato la 25enne. Agli agenti Tabatha ha riferito di aver colpito il compagno perché aveva bevuto molti alcolici ed aveva ricevuto l'ennesimo forfait di fronte alla sua richiesta di consumare un rapporto 'intimo'.

