Vaccinazioni Obbligatorie, Medici 'Infedeli' non Verranno Radiati

di Redazione 17/10/2015

I bimbi non sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie non potranno entrare in classe. Saranno tempi duri, dunque, per le famiglie che, magari consigliate dai medici, sottraggono i bimbi alle vaccinazioni obbligatorie Il Ministero della Salute, a breve, potrebbe emanare un provvedimento che obbliga i bimbi che vanno a scuola di sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie. Non solo, i medici che diffondono notizie non veritiere riguardo alla vaccinazioni rischiano pesanti sanzioni. Esistono, infatti, professionisti che inducono le famiglie a non sottoporre i bimbi alle vaccinazioni obbligatorie, mostrandosi, così, infedeli nei confronti del Servizio sanitario nazionale. Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità, un mese fa, aveva proposto l'introduzione di sanzioni per i medici infedeli, ovvero coloro che sconsigliano di vaccinare i bimbi. Il Ministero della Salute, nelle ultime ore, ha diffuso il seguente comunicato: "La bozza di Piano Nazionale Vaccini, attualmente all'esame della Conferenza delle Regioni, prevede esclusivamente percorsi di concertazione con gli Ordini e le associazioni professionali e sindacali per cogliere l'obiettivo condiviso di garantire adeguate coperture vaccinali". Il Ministero ha anche precisato che tutte le informazioni riportate nelle ultime ore su una presunta radiazione dei medici che inducono le famiglie a non sottoporre alle vaccinazioni i bimbi sono infondate. In Italia, negli ultimi anni, è cresciuto il numero delle famiglie che scelgono di non vaccinare i bimbi. Le Regioni sono in allarme, visto che c'è il rischio del ritorno di epidemie che si credevano debellate. Il Ministero della Salute, dunque, ha preso atto del timore diffuso e, a breve, emetterà un'ordinanza contenente l'obbligo delle vaccinazioni per i bimbi che frequentano la scuola materna e primaria. Si vocifera che l'obbligo riguarderà difterite, poliomielite, tetano ed epatite B. Tra poco, dunque, tutti quei bambini che non hanno il libretto delle vaccinazioni in regola non potranno entrare in classe. Chissà se, in questo modo, i genitori torneranno ad immunizzare i piccoli?

