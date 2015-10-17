Home Home Nuove anticipazioni trono classico

di Redazione 17/10/2015

Ecco le nuove anticipazioni del trono classico direttamente dal sito ufficiale di Maria De Fillppi: "Oggi, Venerdì 16 Ottobre, si sono registrate le nuove puntate. Una volta entrati i tronisti e jack, Gianni annuncia l’ingresso della star con il lato B più famoso al mondo: Mrs. Jennifer Lopez, ma l’esibizione costa molta fatica alla mitica Tina! Entrano tutti i corteggiatori e le corteggiatrici, Amedeo sorride e spiega che oggi cominciano a configurarsi le cose per lui, e quella che gli arriva di più è Melissa, poi però compare una lavagna sulla quale scrive l’indice di gradimento di tutte: porterebbe a un galà Melissa, Sophia la porterebbe con sé tutti i giorni, Martina è quella che presenterebbe a sua madre è sempre Melissa è quella che lo attrae di più. Nella loro esterna, Amedeo vuole recuperare la fiducia di Sophia, le porta palloncini e torta, prova a darle un bacio ma lei non lo vuole e in studio lei motiva il suo rifiuto con la contraddittorietà del comportamento del tronista ma lui le rimprovera alcune foto con alcuni abiti che le sono stati regalati, lei dice subito che non li ha mai indossati in studio, ma Amedeo scontento perché non gli ha dato bacio le dà ancora della bambina. Poco dopo quella con Sophia, lui fa quella con Melissa e, dopo qualche chiacchiera e qualche imbarazzo, i due si baciano a lungo! Dopo non molto tempo va da Martina, in un ambiente pieno di sagome di stelle, lei gli regala l’atto di proprietà di una vera stella, lui l’apprezza perché è la sola che abbia affrontato Sophia e dopo le parole… arriva il loro bacio! Maria gli suggerisce di valutare i tre baci che ha dato e lui parla della sua necessità di dolcezza, quindi spiega che Melissa lo attrae molto, Martina gli è piaciuta subito poi ha perso qualche punto ora sta riguadagnandoli, alla domanda di Maria – chi sceglieresti oggi? – risponde Melissa. Rossana gli spiega che se oggi è in studio è per dimostrargli che tiene a lui ma Amedeo, che dopo la scorsa puntata l’ha raggiunta in camerino, l’ha vista nascondere il cellulare e poi non si è accorto se c’era durante l’ultima puntata e non le crede, anche Gianni si sorprende che lei non abbia battuto ciglio per la graduatoria di Amedeo, secondo Maria il dubbio del tronista su di lei è sempre Gianmarco… La definitiva riappacificazione tra Gianmarco e Laura avviene al mare, è qui che dopo poche parole, i due si baciano con partecipazione, come nel film che lui dice di aver visto la sera prima, nel frattempo Loretta ha lasciato lo studio in lacrime redarguita da Tina che considera il tutto un’esagerazione ma c’è un perché… Gianmarco porta Loretta a Latina nel suo pub, i due ridono un po’, ma solo un po’ perché subito dopo anche tra loro scossa un bacio travolgente, come nota anche Tina che allora capisce la reazione della ragazza; Laura, dalla sua seduta, dice che lei non sbraita e non fa scene ma è più pericolosa quando è così e aggiunge che il loro bacio non le ha fatto un particolare effetto, ma nella discussione interviene una inferocita Veronica che sentendosi solo l’”assist” per riavvicinarlo alle rivali, e non volendo essere presa in giro, lascia lo studio! Si discute su quale dei due baci sia stato più partecipato e le idee delle ragazze differiscono da quelle della conduttrice, Laura non nasconde il suo turbamento, non si aspettava che ci fosse, dopo il suo, un altro bacio; il tronista è dispiaciuto per lei, ma Jack capisce che possa accadere… Silvia e Rafael si incontrano a piazza del Popolo, dopo una passeggiata e qualche chiacchiera non sfuggono al bacio; Fabio invece la porta su un campo di calcio, è qui che si sente libero ed è qui che le spiega perché non le ha fatto conoscere la mamma: chi la conosce …sarà la sua Lei, tornati in studio il ragazzo ci tiene a sottolineare che presentare la famiglia per lui è un punto d’arrivo; avendo la possibilità di fare una seconda esterna, Silvia decide di farla con Fabio, ha apprezzato che lui si sia aperto con lei e questa volta il bacio non manca, mentre Rafael esce dallo studio… Gianni saluta."

