Vedete Marilyn Monroe o Albert Einstein? Test spopola sul web

di Redazione

04/04/2015

Arriva un altro test che porterà molte persone ad arrovellarsi. Dopo la prova del colore del vestito, sul web è approdato il test dell'immagine. In poche parole, si tratta di un video creato da due scienziati accavallando le immagini di Albert Einstein e Marilyn Monroe.

Voi chi riuscite a vedere? Entrambi o solamente uno dei celebri personaggi. Bene, a quanto pare l'immagine è una sorta di test della vista: chi ha 10 decimi vede entrambi i volti.

