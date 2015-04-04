Vedete Marilyn Monroe o Albert Einstein? Test spopola sul web
di Redazione
04/04/2015
Arriva un altro test che porterà molte persone ad arrovellarsi. Dopo la prova del colore del vestito, sul web è approdato il test dell'immagine. In poche parole, si tratta di un video creato da due scienziati accavallando le immagini di Albert Einstein e Marilyn Monroe.
Voi chi riuscite a vedere? Entrambi o solamente uno dei celebri personaggi. Bene, a quanto pare l'immagine è una sorta di test della vista: chi ha 10 decimi vede entrambi i volti.
