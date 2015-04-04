Angela Merkel trascorre Pasqua ad Ischia: visita ad Ercolano e Castellammare di Stabia

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha scelto ancora una volta di trascorrere la Pasqua in Italia, precisamente ad Ischia. Prima di raggiungere la celebre isola, però, la Merkel ha fatto tappa ad Ercolano e Castellammare di Stabia.

Angela e suo marito, Joachim Sauer, hanno visitato gli Scavi come normali turisti, sebbene piovesse molto. La cancelliera tedesca ha ammirato le Terme maschili e femminili, il Collegio degli Augustali, la Casa del Salone Nero, la Casa di Aristide e Argo ed altri luoghi meravigliosi e di altissimo valore culturale.

Alla fine della visita, Angela Merkel ha rivolto un saluto agli impiegati dell'ufficio vigilanza degli Scavi.