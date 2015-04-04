Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Angela Merkel trascorre Pasqua ad Ischia: visita ad Ercolano e Castellammare di Stabia

Redazione Avatar

di Redazione

04/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha scelto ancora una volta di trascorrere la Pasqua in Italia, precisamente ad Ischia. Prima di raggiungere la celebre isola, però, la Merkel ha fatto tappa ad Ercolano e Castellammare di Stabia.

Angela e suo marito, Joachim Sauer, hanno visitato gli Scavi come normali turisti, sebbene piovesse molto. La cancelliera tedesca ha ammirato le Terme maschili e femminili, il Collegio degli Augustali, la Casa del Salone Nero, la Casa di Aristide e Argo ed altri luoghi meravigliosi e di altissimo valore culturale.

Alla fine della visita, Angela Merkel ha rivolto un saluto agli impiegati dell'ufficio vigilanza degli Scavi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Per Pasqua le regala una vasca piena di cioccolato: un dono da 13.000 euro

Articolo Successivo

Vedete Marilyn Monroe o Albert Einstein? Test spopola sul web

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025