Versace, ricavi record nel 2014: oltre 548 milioni di euro

Anno memorabile per la maison Versace, i cui ricavi si sono attestati, nel 2014, a 548,7 milioni di euro (+16,9%).

La notizia è stata diffusa proprio dalla celebre griffe italiana, sottolineando che Venus Versace ha raddoppiato il fatturato nel corso degli anni: merito anche delle splendide collezioni.

Uno dei fattori di crescita di Versace è stato senza dubbio l'acquisizione, da parte di Blackstone, del 20% del capitale della società che ha permesso una confluenza di capitali e quindi un incremento del numero dei negozi nel mondo.