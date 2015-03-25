Obama annuncia permanenza soldati americani in Afghanistan: niente ritiro
di Redazione
25/03/2015
Il presidente Usa Barack Obama ha reso noto che i soldati americani verranno ritirati dall'Afghanistan tra un anno. C'è stato, dunque, un rinvio sollecitato proprio dal presidente afghano, Ashraf Ghani, ieri in visita a Washington.
Obama ha rimarcato che i 1800 militari americani presenti in Afghanistan si tratterranno per tutto il 2015, essendo tale nazione ancora molto pericolosa. Molti esperti ritengono che il ritiro delle truppe Usa presenti in Afghanistan peggiorerebbe non poco la situazione.
