Vino, Italia scalza Francia nella Classifica Produttori Europei

di Redazione 09/10/2015

L'Italia si conferma come eccellenza nel campo della produzione di vino. Quest'anno produrrà oltre 48 milioni di ettolitri di vino. La Commisione Ue ha previsto che la produzione italiana di vino, quest'anno, sarà superiore del 13% rispetto a quella dell'anno scorso. Ecco perché il Belpaese riconquista la prima posizione nella classifica dei produttori di vino europei. La Francia, dunque, passa in seconda posizione: l'anno scorso era balzata in vetta. I 'cugini' francesi hanno prodotto meno vino nel 2015 (circa 46 milioni di ettolitri) e quindi non hanno potuto conservare il primato nella classifica dei produttori europei di vino. In terza posizione c'è la Spagna, nazione che ama bere e produrre vino; come Italia e Francia del resto. Altre nazioni europee, come Germania e Portogallo sono molto lontane dalle prime tre in termini di produzione di vino. La Germania, comunque, ottiene un dignitoso quarto posto e il Portogallo la quinta posizione. Francia e Italia, nell'ambito della produzione di vino, sono eterne amiche e nemiche. L'una o l'altra dominano quasi sempre la classifica dei produttori europei di vino. Quest'anno è andata male alla Francia, dove le condizioni meteorologiche non sono state favorevoli. In Italia, invece, l'ottimo clima ha determinato un'annata speciale. Le Monde, tuttavia, esalta la nazione transalpina: "Anche se la Francia resta, e di gran lunga, il numero uno mondiale in termini di valorizzazione dei propri prodotti vinicoli". Il ministro Martina è entusiasta del risultato italiano, sottolineando che l'Italia si conferma "Patria del vino". Non possiamo che brindare su questa notizia, magari con un buon bicchiere di vino italiano.

