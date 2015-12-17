Vittorio Sgarbi Operato D'urgenza: Malore in auto. In Rianimazione

Vittorio Sgarbi è stato sottoposto a un intervento chirurgico nelle ultime ore. Il celebre critico d'arte ha accusato un malore mentre si stava recando in auto da Brescia a Roma. Immediato il ricovero nel reparto di rianimazione del Policlinico di Modena

"Questa notte Vittorio Sgarbi, mentre era in viaggio con il suo autista da Brescia verso Roma, ha avuto un malore ed è stato ricoverato al Polilinico di Modena, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. E' stato lo stesso Sgarbi ad avvisare familiari e collaboratori. Vi terremo aggiornati nelle prossime ore".

"E' una merda d'albero, uno scandalo, una città deturpata".

A diffondere la funesta notizia, che ha gettato nello sconforto i tanti estimatori di Sgarbi è stato proprio l'ufficio stampa, mediante il suo, del critico d'arte ed assessore alla Cultura di Urbino:Non possiamo che augurare a Vittorio una pronta ripresa. Qualche giorno fa il critico d'arte ha fatto parlare di sé per la vicenda dello strano e futuristico albero di Natale ad Urbino, in piazza della Repubblica. Sgarbi aveva chiesto l'immediata rimozione dell'albero, definendolo, pena le immediate dimissioni da assessore alla Cultura. Chissà se la rabbia e l'ansia dovute all'episodio siano state concause del malore delle ultime ore? In un video postato, qualche giorno fa, su Facebook daisi vede Sgarbi che dice, riferendosi all'albero di Natale:Molti hanno condiviso l'opinione del critico d'arte che, adesso, si trova su un letto d'ospedale. Per molti quell'albero è un vero scempio per contrasta con l'architettura rinascimentale di Urbino. Sgarbi, inoltre, aveva sottolineato l'illegalità dell'albero, poiché. Secondo voi, è giusto che un albero futuristico venga allestito nella piazza di una città come Urbino, per di più coprendo una splendida fontana realizzata agli inizi del '900?