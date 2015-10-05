Home Attualità Vodafone, Blackout di Due Ore: Ira Clienti sui Social Network

di Redazione 05/10/2015

Utenti Vodafone inviperiti, giorni fa, per un disservizio che li ha impossibilitati a fare chiamate e navigare sul web. Il blackout è durato qualche ora. Come al solito, l'insoddisfazione viaggia subito sui social network In base alle ultime informazioni, i clienti Vodafone che hanno notato più problemi sono stati quelli di Roma, ma sono pervenute lamentele anche da altre città. Il servizio è andato letteralmente in tilt. I clienti non riusciti a chiamare nessuno né a navigare in Rete. Le critiche verso Vodafone hanno subito riempito il web. Lo stesso è accaduto recentemente anche per altri operatori. Le lamentele dei clienti Vodafone hanno riguardato sia le chiamate che la navigazione web. Il centralino Vodafone è stato bersagliato di chiamate. Tanti clienti hanno subito capire il motivo del disservizio. Vodafone, astutamente, ha messo un risponditore automatico che informava i clienti di un problema tecnico che sarebbe stato risolto entro poco tempo. Un operatore umano costerebbe probabilmente troppo a un colosso che ogni giorno guadagna milioni di euro, o no? Facebook e Twitter sono diventati il teatro delle contestazioni nei confronti di Vodafone. Sono stati postati commenti al vetriolo ed altri più ironici. Non appena la problematica è stata risolta, Vodafone ha diffuso un comunicato per avvertire i clienti. L'insoddisfazione resta, comunque, e non è detto che ora molti clienti Vodafone decidano di cambiare gestore. Il blackout è avvenuto, esattamente, lo scorso 2 ottobre 2015 alle 19 circa ed è durato qualche ora. Un laconico comunicato di Vodafone avvertiva i clienti che il servizio sarebbe stato ripristinato il prima possibile. Le parole non sono bastate per placare gli animi: molti utenti hanno espresso la loro indignazione sui social. Il problema è stato risolto successivamente da Vodafone ma ai clienti non è stato detto nulla riguardo alla natura della problematica. Mah... L'importante è che il servizio sia stato ripristinato.

