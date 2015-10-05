Home Home CANONE RAI IN BOLLETTA DAL 2016, RENZI: "ONESTI PAGHERANNO MENO"

di Redazione 05/10/2015

Si torna a parlare di Canone Rai. Il premier Matteo Renzi, durante un'intervista a 'In Mezz'Ora' ha rivelato che il detestato balzello verrà inserito, dal prossimo anno, in bolletta Il premier Renzi non ha avuto remore, ieri sera, durante "In Mezz'Ora", nell'annunciare che il Canone Rai verrà inglobato nella bolletta elettrica. Si tratta, ovviamente, di un'escamotage che permetterebbe allo Stato di riscuotere somme anche da chi, finora, non ha mai versato neanche un centesimo per il Canone, tributo da sempre 'indigesto' per molti cittadini italiani. Renzi ha sottolineato che la novità farà ridurre la somma da pagare, che passerà dagli odierni 113 euro a 100 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato una volta l'anno. La novità di Renzi, comunque, non piace a molti, tra cui il Consiglio di Vigilanza della Rai, secondo cui non vi sono ancora ricerche esaustive sulla realizzabilità della proposta. C'è chi invece contesta la proposta per le modalità di riscossione. Il Canone Rai, insomma, sarà più 'leggero' ma lo Stato incasserà di più, visto che verrò inserito nella bolletta elettrica. Nessuno potrà più sottrarsi al pagamento dell'odioso balzello. Ogni italiano dovrà pagare 13 euro in meno, ma dovrà pagare. Sono tanti, oggi, gli evasori: ecco perché il Governo ha scelto di adottare tale soluzione che garantisce il pagamento da parte di tutti gli italiani. La proposta si fonda sull'idea che ogni cittadino italiano che possiede almeno un'abitazione detiene anche una tv o un apparecchio in grado di ricevere i canali statali. Renzi ha annunciato la sua proposta che, a breve, dovrà essere esaminata in modo accurato prima di trasformarsi in legge. La Rai spera che la 'soluzione renziana' diventi legge dello Stato per incassare molto di più rispetto a quanto incassato fino ad oggi. Tutti, dunque, dal 2016 dovranno pagare il Canone Rai. Speriamo, almeno, che verrà migliorata la programmazione televisiva. La Rai deve stare al passo coi tempi e con la concorrenza. Durante il suo intervento a "In Mezz'Ora", il premier Renzi ha sottolineato ancora una volta di essere ottimista riguardo alla ripresa italiana: "La situazione va un po' meglio. Cosa dobbiamo fare? La prima riforma, la più importante, è restituire la fiducia agli italiani. Gli italiani per paura hanno risparmiato 350 miliardi di euro che è una cifra enorme, la paura ci costa 350 miliardi, se rientrasse sul mercato il 10% avremmo una crescita straordinaria... Siccome c'è un clima di fiducia, l'Italia va meglio, interveniamo eliminando la tassa sulla casa e premiando le imprese che investono. Per la prima volta si abbassano le tasse in questo Paese. Le tasse le abbassiamo e le pagano tutti e chi è onesto paga meno: in Italia è finito il tempo dei furbi". Sull'introduzione del Canone Rai in bolletta, Renzi ha dichiarato: "Dal prossimo anno ci sarà una riduzione del canone e diciamo che lo devono pagare tutti: credo che lo strumento che verrà scelto sarà la bolletta. Chi è onesto paga meno". Il pagamento non è più dovuto solo da chi possiede un televisore ma da tutti coloro che possiedono dispositivi che consentono di vedere i canali Rai, come tablet, smartphone e pc. L'evasione relativa al Canone Rai, attualmente, si attesta a 500 milioni di euro. Non poco.

