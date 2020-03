Tende da campeggio: perchè è fondamentale utilizzarle?

Quando si va in campeggio per trascorrere del tempo all’aria aperta o a contatto con la natura tutti sanno che lo strumento fondamentale da portare con sé e quello della tenda da campeggio, a causa delle caratteristiche della stessa che permettono a tutti coloro che se ne servono di avere sia una protezione ottimale durante il proprio campeggio, sia una situazione di comfort e di comodità che non potrebbe essere assicurata in nessun altro caso.

Sul mercato, sono presenti tantissime forme e tipologie di tende da campeggio, guardando a tutte quelle piattaforme di ecommerce e realtà on-line come Tende-da-campeggio.it, che mettono a disposizione tutti i possibili strumenti per ogni specifico utilizzo. Ma perché è fondamentale acquistare una tenda da campeggio e, soprattutto, quali sono i molteplici utilizzi che si possono fare della stessa?

Tutte le tipologie di tende da campeggio

Al fine di inquadrare perché utilizzare una tenda da campeggio sia fondamentale e quali siano tutti gli specifici utilizzi di una tenda da campeggio, è fondamentale sottolineare quali siano tutti i tipi e i modelli di tende da campeggio che sono presenti sul mercato. Innanzitutto è fondamentale fare una differenza necessaria tra tende da campeggio 4 stagioni e 3 stagioni, In base allo specifico utilizzo che si vuole fare delle tende da campeggio stesse.

Come suggerisce il nome stesso, le tende da campeggio 4 stagioni permettono di avere una copertura totale e una protezione ottimale durante tutte quattro le stagioni dell’anno, inverno compreso. Diversamente, le tende da campeggio 3 stagioni non riescono ad offrire la copertura necessaria e la protezione di cui si potrebbe avere bisogno in inverno.

Insomma, per gli amanti dell’escursionismo e del trekking che amano stare a contatto con la natura in inverno, la scelta di una tenda 4 stagioni è assolutamente necessaria. Data questa differenza che c’è tra le due tipologie di tende da campeggio, esiste un’ulteriore differenza tra i 4 tipi di modelli che sono maggiormente presenti sul mercato, e che permettono di servizi di tende specifiche in base poi al numero di persone che sono presenti in campeggio e alla stagione dell’anno in cui si viaggia, oltre che a luogo in cui ci si trova e tanto altro ancora.

La tenda da campeggio più comune tra quelle presenti sul mercato è sicuramente la tenda canadese, che presenta due spioventi e che acquisisce la caratteristica forma a V che tutti hanno nell’immaginario collettivo quando pensano ad una tenda da campeggio.

La tenda canadese offre uno spazio discreto per coloro che vogliono sistemarsi all’interno della stessa, un riparo dalle intemperie e dalle diverse condizioni atmosferiche e non ha nel prezzo elevato la sua caratteristica principale. Un’altra tipologia di tenda piuttosto semplice ed economica e la tenda a Igloo, chiamata in questo modo perché la sua struttura ricorda molto fedelmente l’abitazione di un eschimese.

A differenza della tenda canadese, la tenda Igloo offre uno spazio non troppo considerevole e non è adatta a difendersi da intemperie atmosferiche come la pioggia o la neve. Per questo motivo, è consigliata per coloro che viaggiano per poco tempo e nelle condizioni migliori possibili dell’estate, soprattutto se vogliono risparmiare su uno strumento di questo tipo.

La terza tipologia di tenda da campeggio che merita di essere presa in considerazione è la tenda a Tunnel, che rappresenta un’unione tra la struttura della tenda canadese e quella a casetta. Si tratta della tenda migliore da utilizzare per gli amanti dell’escursionismo e del trekking, soprattutto in condizioni più difficili dal punto di vista atmosferico. In effetti, la tenda a Tunnel protegge da qualsiasi tipo di intemperia e offre tantissimo spazio per riposarsi e stare comodi.

Ultimo tra i modelli che merita di essere preso in considerazione è quello della tenda a casetta, che ha la classica struttura di una casetta e offre uno spazio di incredibile ampiezza per una famiglia intera che vuole viaggiare in campeggio. Addirittura, all’interno di una tenda a casetta può essere inserito anche un piccolo tavolino intorno al quale sedersi e mangiare in completo relax.

Tutti gli utilizzi di una tenda da campeggio

A questo punto, considerata la differenza tra tutte le tende da campeggio che sono presenti sul mercato, è fondamentale prendere in considerazione anche le diverse tipologie di utilizzo che si possono fare di queste tende da campeggio stesse. Si tratta di una definizione fondamentale, dal momento che ogni possibile fruitore di una specifica tenda da campeggio dovrà permettersi un modello specifico, lo stanziamento di un budget in particolare e tante altre considerazioni da fare in merito.

Insomma, quando si viaggia per andare in campeggio e trovarsi a contatto con la natura bisogna sapere essenzialmente qual è lo strumento più adatto all’attività che si vuole svolgere. Coloro che fanno del trekking la propria finalità principale si dovranno servire di uno strumento in particolare, mentre coloro che viaggiano in famiglia avranno bisogno sicuramente di una tenda più grande e spaziosa.

Allo stesso modo, coloro che viaggiano soltanto per pochi giorni non avranno bisogno di spendere tantissimo denaro per permettersi una tenda. E ancora escursionisti o amanti della natura in inverno avranno bisogno di altri modelli nello specifico. Insomma, è fondamentale avere ben presente le proprie esigenze prima di effettuare un acquisto che potrebbe rivelarsi erroneo.