Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

L’uso di prodotti cosmetici bio per preservare la propria bellezza rappresenta un modo nuovo per considerare il concetto del “Naturale” che permette a ogni donna di prendersi cura di sé stessa come non ha mai fatto prima.

La richiesta di preparazioni cosmetiche che seguano un ciclo produttivo completamente naturale, dalla scelta delle materie prime alla loro unione, si è evoluta nella ricerca di soluzioni che utilizzano ingredienti bio, a prescindere dal loro impiego finale. Una linea cosmetica naturale, quindi, è la soluzione bramata da chi desidera avere cura di viso e corpo con rimedi che abbiano un grande rispetto per l’equilibrio naturale assicurato da questo tipo di metodo produttivo.

Ma cos’è la cosmetica bio e perché ha un consenso così vasto?

Il biologico nel mondo della cosmesi

La nuova frontiera della biocosmesi è rappresentata dai prodotti cosmetici naturali al 100%.

La loro formulazione si basa su estratti vegetali rigorosamente provenienti da agricoltura biologica e su componenti che provengono da fonti sostenibili.

Le proprietà che li differenziano da tutti gli altri cosmetici presenti sul mercato e che sono conseguenza diretta della presenza di principi attivi di una delicatezza tale da garantire il rispetto della sensibilità innata della pelle di ogni donna, assicurandone la complementarità con tutti i tipi di epidermide.

Gli ingredienti bio nel campo della cosmetica possono essere usati come per la creazione di prodotti bio per il corpo, creme viso e oli e creme massaggio.

Il vantaggio principale è che, essendo naturali al 100%, non contengono elementi sintetici dannosi e risultano particolarmente indicati per il trattamento delle pelli sensibili.

L’importanza di usare prodotti cosmetici biologici

Le creme viso e corpo, così come tutti i cosmetici bio e vegan, aiutano la donna a preservare la salute della pelle e la sua bellezza in modo naturale, nutrendola senza rischiare irritazioni o altri spiacevoli effetti dovuti alla presenza di sostanze chimiche aggressive.

Non è un caso che il mercato dei prodotti bio per l’estetica sia in continua crescita: non esiste donna che non sceglierebbe cosmetici naturali come base per il suo trattamento di bellezza quotidiano.

Alcuni degli ingredienti bio ideali per le preparazioni di cosmetica bio sono l’aloe vera, l’avocado, il burro di karité, la camomilla, l’eucalipto, le mandorle dolci, gli oli di argan, jojoba e i sali del Mar Morto. Utilizzati con sapienza, anche miscelandoli insieme, si ottengono creme viso e corpo biologiche che esaltano una visione del tutto nuova del termine “Naturale”.

Tuttavia, è essenziale rivolgersi a un produttore degno di fiducia e che rappresenti l’eccellenza nel settore ed è a questo punto che si comincia a parlare di BGreen.

Perché scegliere i prodotti bio BGreen

Il progetto BGreen è nato per la vendita di cosmetici naturali bio. I prodotti di bellezza che propone sono provengono da realtà agricole italiane che fanno della sostenibilità la loro bandiera. I suoi prodotti, grazie a un notevole impegno di ricerca scientifica nei settori della dermocosmesi e della biocosmesi, possono vantare la completa compatibilità con la struttura chimica della pelle. Questo porta le soluzioni dell’eccellenza pesarese a un livello superiore nella protezione della cute.

La base su cui poggia l’intera e innovativa linea cosmetica naturale disponibile sul mercato è una grande attenzione per i bisogni della donna in merito al suo aspetto e alla sua cura giornaliera.

È per questo motivo che BGreen presta così tanta attenzione alla scelta di ingredienti frutto di coltivazioni biologiche certificate: diventare parte essenziale di quella parte della giornata dove ci si prende cura della propria immagine, che non è solo quello che riflette lo specchio, ma anche ciò che viene emanato dalla propria sicurezza interiore.

Come supportare l’azione dei prodotti cosmetici bio

Anche se l’impiego di prodotti bio per il corpo appartenenti a una linea cosmetica naturale, costituisce un toccasana per preservare la bellezza femminile, non si può negare che la loro azione rigenerante e protettiva dovrebbe essere supportata da sane e corrette abitudini di vita e alimentari.

Ecco una lista di quelle abitudini che possono agevolare il raggiungimento dei risultati che i cosmetici naturali promettono:

seguire una routine quotidiana per la cura della pelle è tra le cose più importanti da fare. Questo significa pulizia, tonificazione e idratazione della pelle, usando creme viso e corpo bio. Mai sottovalutare la buona abitudine di crearsi un momento per curare al meglio il proprio aspetto e la sua salute;

proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB con una crema solare o cosmetica con filtro, dal momento che sono loro la causa principale del suo invecchiamento precoce. I prodotti bio possono soddisfare questa necessità, poiché sono leggeri, non grassi e a base di oli vegetali;

assicurare l’idratazione dell’organismo bevendo molta acqua e dell’epidermide usando una crema naturale che rifornisca di umidità lo stato cutaneo;

dormire a sufficienza è essenziale per permettere la rigenerazione del corpo e, dunque, della sua salute. Un buon bagno caldo, accompagnato da uno scrub corpo bio può aiutare a prendere sonno;

mangiare sano ed equilibrato, consumando frutta, verdura e cereali supporta l’azione dei prodotti cosmetici bio a mantenere la bellezza, dal momento che sono particolarmente ricchi di vitamine e antiossidanti;

evitare il consumo di alcol, poiché se si utilizzano prodotti bio senza la sua presenza, perché introdurlo nell’organismo per altre vie? Inoltre, il fumo e il bere possono causare l’invecchiamento precoce della pelle e la sua disidratazione;

usare un trucco il più possibile leggero se non un makeup biologico, e, a fine giornata, utilizzare prodotti viso naturali come latte detergente, tonico e maschera bio, preparati sempre presenti in una linea cosmetica naturale.

Grazie ai prodotti cosmetici naturali è possibile risolvere e prevenire i più comuni problemi della pelle femminile, rispettando la composizione chimica della pelle, garantendole protezione e rivitalizzazione, senza trascurarne l’estetica e l’allontanamento del pericolo di reazioni allergiche.