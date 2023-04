Alimentazione sana: 5 consigli per mangiare meglio

“Mens sana in corpore sano” questo antico detto latino ormai è più attuale che mai.

Infatti, sempre più persone hanno compreso quanto sia importante per riuscire a stare bene, prevenire eventuali patologie, essere meno stressati e ansiosi, mangiare in modo sano ed equilibrato.

In questa guida, abbiamo scelto di darti 5 consigli per riuscire a mangiare meglio e nutrirti in modo più sano.

Naturalmente, questi sono solo alcuni semplici consigli, se vuoi scoprire di più sull’importanza dell’alimentazione corretta e sui tanti metodi per mantenerti in forma puoi andare su nutrizionesana.it troverai un nutrizionista Padova che offre innumerevoli consigli dedicati a chi vuole mangiare e sentirsi meglio.

Continua con la lettura per scoprire nel dettaglio: come condurre un’alimentazione più sana ed equilibrata.

Varia l’alimentazione scegliendo tra i giusti macro e micronutrienti

Il primo passo per riuscire a migliorare la propria alimentazione è ricordare quanto sia importante variare gli alimenti che si inseriscono nella propria dieta al fine di non generare possibili carenze vitaminiche, proteiche, glucidiche ecc…

Un equilibrio tra macro e micronutrienti richiede una combinazione corretta tra: carboidrati (pasta, cereali, farro, orzo ecc…); proteine (carne, pesce, legumi, soia); grassi insaturi (come l’olio di Oliva).

Oltre ai macronutrienti, bisogna assumere anche i micronutrienti come vitamine e Sali minerali che sono contenuti principalmente nelle verdure e nella frutta.

Evita gli alimenti processati e industriali

Un altro consiglio da seguire è quello di evitare il più possibile gli alimenti che sono troppo industriali e processati.

Infatti, brioche, pane in cassetta confezionato, ma anche altri prodotti da forno oppure conservati all’interno di latte e scatolame, sono non solo ricchi di conservanti, ma spesso presentano anche coloranti industriali, aggiunta di zuccheri e tanti ingredienti che possono essere definiti come “poco sani”.

Ecco perché la soluzione migliore è quella di evitare gli alimenti che sono estremamente processati preferendo invece quelli freschi.

Consuma i giusti prodotti derivati del latte

I derivati del latte devono essere consumati all’interno di una dieta sana ed equilibrata. È molto importante però che si segua un regime alimentare che non li privilegi a fronte di altri cibi. Dunque, si dovrebbero consumare le giuste porzioni giornaliere, preferendo il latte parzialmente scremato e i latticini meno grassi e non stagionati.

Secondo le indicazioni degli esperti, se non si soffre di particolari allergie o problematiche annesse, è possibile bere fino a 3 tazze da 125 ml al giorno di latte vaccino.

Non dimenticare i grassi insaturi!

I grassi non sono tutti cattivi! Infatti, mentre sarebbero da evitare tutti i grassi trans che incidono negativamente sullo stato di salute di una persona data la loro composizione chimica e bisognerebbe assumere pochissimi grassi saturi (come quelli provenienti dai fritti, carni grasse, prodotti pronti ecc…), si dovrebbero però assumere sempre i grassi insaturi nella giusta quantità.

I grassi insaturi sono in grado di fornire all’organismo amminoacidi essenziali che non siamo in grado di produrre da soli, ma che si possono assumere solo mediante l’alimentazione.

Tra i grassi insaturi migliori ci sono gli Omega 3 e gli Omega 6 che si trovano principalmente in alimenti come: pesce azzurro (salmone, tonno, sgombro) e nell’olio di oliva.

Assumere i giusti liquidi

Infine, per riuscire a stare bene e alimentarsi in modo sano non bisogna dimenticare che è necessario bere e assumere i giusti liquidi. Non si deve esagerare bevendo più del necessario, né tanto meno si deve evitare di bere o comunque assumere liquidi per meno di un litro al giorno.

La soluzione migliore è cercare di capire ogni qual volta si ha la necessità di bere e farlo per far sì che il corpo rimanga idratato.

In media, bere tra i 6 e gli 8 bicchieri di acqua al giorno permette di mantenere il livello di liquidi ottimale. Oltre all’acqua, si possono considerare come liquidi buoni anche le tisane e il tè senza caffeina.