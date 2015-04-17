Home Attualità 17enne cacciata da scuola perché ha i capelli “troppo rossi”

di Redazione 17/04/2015

Emily Reay è una ragazza di 17 anni coi capelli rossi, che vanta ottimi voti a scuola; ma da 3 anni usa una tinta per accentuare ancor di più il suo colore naturale. Una “sfumatura” di colore che alla sua scuola, un Istituto a Carlisle, una città inglese, davvero non piace, tanto da arrivare a notificarle un ultimatum: "O stemperi il colore dei tuoi capelli o sei fuori"! La giovane come confessa in un'intervista al “Telegraph” è rimasta sconvolta: "Ero molto arrabbiata" e racconta "Mai nessuno mi aveva chiesto una cosa del genere. Il colore dei miei capelli è il mio marchio di fabbrica". Emily infatti vanta un particolare talento anche nella musica, come spiega: "Tutti mi conoscono come la cantante dai capelli rossi ... se dovessi tingermi i capelli castani, avrei perso". Emily ha per contro, proposto alla Preside di legarsi i capelli ma questo non è bastato: la regola dell’istituto è chiara, no ai toni non naturali, come il verde o il blu. E nel caso di Emily sembra che il suo rosso non sia considerato “naturale”! Michela Galli

