Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lorenzo Fragola domina classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il giovane Lorenzo Fragola, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo domina ancora la classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology. In seconda posizione Fabri Fibra con "Squallor". Si devono accontentare della quarta posizione, invece, i 3 tenori de Il Volo con "Sanremo Grande Amore".

Ancora in classifica Marco Mengoni con "#Prontoacorrere": 87esima posizione. Ricordiamo che il disco di Lorenzo Fragola è intitolato "1995", anno della sua nascita. Il cantautore catanese ha collaborato con molti artisti importanti ed ha scritto i testi di 4 brani. "1995" è uscito lo scorso 31 marzo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Volete trovare il vostro sosia in giro per il mondo? Ecco come

Articolo Successivo

17enne cacciata da scuola perché ha i capelli “troppo rossi”

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016