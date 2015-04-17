Lorenzo Fragola domina classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology

Il giovane Lorenzo Fragola, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo domina ancora la classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology. In seconda posizione Fabri Fibra con "Squallor". Si devono accontentare della quarta posizione, invece, i 3 tenori de Il Volo con "Sanremo Grande Amore".

Ancora in classifica Marco Mengoni con "#Prontoacorrere": 87esima posizione. Ricordiamo che il disco di Lorenzo Fragola è intitolato "1995", anno della sua nascita. Il cantautore catanese ha collaborato con molti artisti importanti ed ha scritto i testi di 4 brani. "1995" è uscito lo scorso 31 marzo.