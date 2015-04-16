Loading...

Robin Williams onorato da Jamie Costa: video toccante su YouTube

16/04/2015

Sta letteralmente spopolando sul web un video pubblicato dall'imitatore Jamie Costa, che ha voluto omaggiare l'attore e regista Robin Williams, morto suicida l'anno scorso.

Il filmato postato su YouTube è intitolato "Never had a friend like him", ovvero "mai avuto un amico come lui", e mostra i 20 personaggi più celebri interpretati dal grande Robbie, come Mrs Doubtfire e Mork. Il video di Jamie Costa fa sorridere e commuovere. E' veramente sorprendente la somiglianza con Williams.

Jamie Costa fa tornare in mente il mitico Robin non solo perché gli somiglia molto ma anche per l'atteggiamento e i gesti. Il video ha oltrepassato due milioni di visualizzazioni nell'arco di 3 giorni. Niente male per un filmato che dura circa 2 minuti.

