Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Carne Rossa, Federalimentare Chiederà Danni a Oms

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le recenti dichiarazioni dell'Oms in merito alla presunta correlazione tra consumo di carne rossa e rischio tumori non hanno certamente fatto bene alle aziende che producono e vendono carne. Ecco perché Federalimentare ha intenzione di chiedere i danni all'Oms

Vendite di carne a picco in Italia

Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, ha affermato: "Federalimentare sta valutando di citare per danni l'Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità per la grave imprudenza dimostrata nella comunicazione relativa allo studio sulle carni rosse o trasformate. Dichiarazioni avventate e non basate su solide basi scientifiche che ci penalizzano".
Assocarni e Assica hanno rivelato che, dopo una settimana dalla discussa dichiarazione dell'Oms, sono calate enormemente, in Italia, le vendite di carne. Qualche esempio? Wurstel (-17%), salumi (-9,8%) carne fresca (-6,8%). Federalimentare ha asserito che si sta consultando con diversi studi legali elvetici, cercando altresì di accordarsi con industriali europei per chiedere i danni all'Oms.

Oms: raccomandazioni non basate su solide prove scientifiche

Visto che le raccomandazioni dell'Oms influenzano non poco il comportamento di milioni di persone, nel mondo, dovrebbero essere supportate da prove scientifiche solide. Il problema è che oltre il 50% delle raccomandazioni dell'Oms non si basa su prove scientifiche o si basa su elementi inconsistenti.
"Stiamo valutando la discrepanza tra la comunicazione effettuata ed evidenza scientifica, oltre ad alcuni aspetti squisitamente tecnici, perché ancora non sappiamo se la responsabilità dell'iniziativa fa capo all'Oms o alla Iarc", ha aggiunto Scordamaglia.
La comunicazione dell'Oms sulla nocività del consumo di carne rossa ha, senza dubbio, creato problemi ai produttori di carne, che stanno iniziando a notare un notevole calo delle vendite. Non si possono diffondere notizie del genere se non sono suffragate da valide prove scientifiche!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tiziano Ferro, Concerto Impeccabile a Torino: Nuovo Disco nel 2016?

Articolo Successivo

Roma: Gettano Soda Caustica su Cinese e Fuggono, Aggressione al Prenestino

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025