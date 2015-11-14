Carne Rossa, Federalimentare Chiederà Danni a Oms

Le recenti dichiarazioni dell'Oms in merito alla presunta correlazione tra consumo di carne rossa e rischio tumori non hanno certamente fatto bene alle aziende che producono e vendono carne. Ecco perché Federalimentare ha intenzione di chiedere i danni all'Oms

Vendite di carne a picco in Italia

Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, ha affermato: "Federalimentare sta valutando di citare per danni l'Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità per la grave imprudenza dimostrata nella comunicazione relativa allo studio sulle carni rosse o trasformate. Dichiarazioni avventate e non basate su solide basi scientifiche che ci penalizzano".

Oms: raccomandazioni non basate su solide prove scientifiche

"Stiamo valutando la discrepanza tra la comunicazione effettuata ed evidenza scientifica, oltre ad alcuni aspetti squisitamente tecnici, perché ancora non sappiamo se la responsabilità dell'iniziativa fa capo all'Oms o alla Iarc", ha aggiunto Scordamaglia.

Assocarni e Assica hanno rivelato che, dopo una settimana dalla discussa dichiarazione dell', sono calate enormemente, in Italia, le vendite di carne. Qualche esempio? Wurstel (-17%), salumi (-9,8%) carne fresca (-6,8%). Federalimentare ha asserito che si sta consultando con diversi, cercando altresì di accordarsi con industriali europei per chiedere i danni all'Oms.Visto che le raccomandazioni dell'Oms influenzano non poco il comportamento di milioni di persone, nel mondo, dovrebbero essere supportate da. Il problema è che oltre il 50% delle raccomandazioni dell'Oms non si basa su prove scientifiche o si basa su elementi inconsistenti.La comunicazione dell'Oms sulla nocività del consumo diha, senza dubbio, creato problemi ai produttori di carne, che stanno iniziando a notare un notevole calo delle vendite. Non si possono diffondere notizie del genere se non sono suffragate da valide prove scientifiche!