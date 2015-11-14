Home Home Roma: Gettano Soda Caustica su Cinese e Fuggono, Aggressione al Prenestino

di Redazione 14/11/2015

Stava tornando a casa, come sempre, dopo una giornata di duro lavoro in un ristorante, nel centro storico di Roma, ma qualcuno l'ha voluta punire, per qualche motivo, gettandole della soda caustica addosso. La vittima della tremenda aggressione è una 33enne, sposata e con figli Aggressione a pochi metri da casa La cinese si trovava a pochi metri dalla sua abitazione quando è stata avvicinata da due persone con passamontagna che, senza dire nulla, le hanno gettato addosso del liquido corrosivo. La povera donna ha riportato gravi ustioni al volto e in diverse parti del corpo. Il personale del 118 è stato chiamato da alcune persone che si trovavano nei paraggi, tra Casal Bertone e Prenestino, ed hanno assistito alla scena. Ora la 33enne si trova nel reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Aggressori in fuga Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante che, nelle ultime ore, hanno sentito gli amici e i parenti dell'immigrata. Gli aggressori si sono dati subito alla fuga dopo aver gettato la soda caustica, ed ora sono ricercati. Perché la cinese è stata aggredita? E perché in un modo così barbaro?

