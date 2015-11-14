Tiziano Ferro, Concerto Impeccabile a Torino: Nuovo Disco nel 2016?

E' partito da Torino il nuovo tour di Tiziano Ferro, che toccherà diverse città italiane, come Roma, Milano, Eboli e Bari. Tiziano ha deciso, così, di iniziare il nuovo tour da quella città che, lo scorso 20 giugno, lo aveva accolto calorosamente

Musica ed emozioni al PalaAlpitour

"Non vedo l'ora di guardare la gente negli occhi, perché mi stavo abituando all'oceano di gente davanti a me", ha affermato ieri Tiziano, prima del concerto a Torino.

In arrivo un nuovo disco?

"In questi 2 anni pieni di suggestioni ho scritto molto e ho già pronte 22 canzoni bellissime. Non vedo l'ora di tornare in studio e registrarle. Vedrete, non solo vi stupirò ma, e so che sto per dire una cosa forte, vi lascerò esterrefatti".

Il cantautore di Latina si esibirà, ora, in 16 città italiane e in 5 straniere. Tutte le tappe sono, ovviamente,. Tanta emozione, ieri, a Torino, dove i fan di Ferro si sono emozionati non poco.Ferro ha sottolineato che sono stati cambiati effetti scenici ed effetti speciali per via di unche l'assilla e non vuole proprio andare via; ecco perché, ora, non si fa sollevare più da una carrucola fino a un'altezza considerevole. Grande festa, dunque, ieri sera al PalaAlpitour di Torino, dove Tiziano ha intonato tantissimi successi, come, "Raffaella è mia" e "L'olimpiade". Un concerto perfetto che fa capire come sarà la tournée.Dopo il tour, Ferro non si fermerà ma è probabile che farà uscire un, visto che negli ultimi anni ha scritto molti brani. L'artista ha detto in merito: