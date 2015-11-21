Giornata Nazionale Dell'albero 2015: Difendiamo i Nostri Amici Alberi!
di Redazione
21/11/2015
Oggi, 21 novembre, si celebra la Giornata nazionale degli alberi, un momento utile per ricordare che il patrimonio forestale italiano va rispettato e che bisogna ridurre le emissioni inquinanti A promuovere la Giornata nazionale degli alberi è stato il Ministero dell'Ambiente. L'edizione 2015 è connotata dal tema "L'albero padre del cibo: verso un'alimentazione sostenibile". Bisogna che tutti inizino ad avere rispetto degli alberi e dell'ambiente per evitare drammi come i cambiamenti climatici, che mettono a rischio la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali. Legambiente, per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di combattere i cambiamenti climatici, ha lanciato l'hashtag #tree4climate nel corso della Festa dell'albero. Legambiente ha promosso numerose iniziative in Italia per coinvolgere i cittadini sul tema del rispetto della natura e, particolarmente, degli alberi. L'organizzazione ambientalista ha invitati gli internauti a "raccontare con una foto il significato degli alberi nelle nostre vite: un albero a cui siamo legati, che abbiamo abbracciato o salvato dall'abbattimento". I membri di Legambiente hanno sottolineato:
"Gli alberi costituiscono una risorsa naturale contro il riscaldamento globale, la loro presenza garantisce una risposta sicura ed efficace ai danni causati dalle attività umane. Proteggere gli alberi vuol dire proteggere il futuro".Ricordiamoci sempre di difendere i nostri amici alberi, in quanto fanno tanto per noi; basti ricordare che assorbono molta anidride carbonica nell'aria ed evitano che i venti freddi, in inverno, si scontrino con i palazzi.
