Giornata Nazionale Dell'albero 2015: Difendiamo i Nostri Amici Alberi!

"Gli alberi costituiscono una risorsa naturale contro il riscaldamento globale, la loro presenza garantisce una risposta sicura ed efficace ai danni causati dalle attività umane. Proteggere gli alberi vuol dire proteggere il futuro".

, un momento utile per ricordare che il patrimonio forestale italiano va rispettato e che bisogna ridurre le emissioni inquinanti A promuovere la Giornata nazionale degli alberi è stato il Ministero dell'Ambiente. L'edizione 2015 è connotata dal tema. Bisogna che tutti inizino ad avere rispetto degli alberi e dell'ambiente per evitare drammi come i cambiamenti climatici, che mettono a rischio la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali., per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di combattere i cambiamenti climatici, ha lanciato l'hashtagnel corso della Festa dell'albero. Legambiente ha promosso numerose iniziative in Italia per coinvolgere isul tema del rispetto della natura e, particolarmente, degli alberi. L'organizzazione ambientalista ha invitati gli internauti a "raccontare con una foto il significato degli alberi nelle nostre vite: un albero a cui siamo legati, che abbiamo abbracciato o salvato dall'abbattimento". I membri di Legambiente hanno sottolineato:; basti ricordare che assorbono molta anidride carbonica nell'aria ed evitano che i venti freddi, in inverno, si scontrino con i palazzi.