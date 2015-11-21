Home Home CNH: Produzione Motolivellatrici Trasferita a Lecce

CNH: Produzione Motolivellatrici Trasferita a Lecce

di Redazione 21/11/2015

CNH ha deciso di incrementare la sua efficienza e, in tale ottica, ha programmato il trasferimento da Berlino a Lecce della produzione di motolivellatrici La notizia, che fa onore all'Italia, è stata diffusa dalla stessa CNH, sottolineando che la decisione concerne la produzione europea delle motolivellatrici e delle macchine gommate che vengono sfruttate per il livellamento del suolo. La produzione nello stabilimento di Berlino cesserà a fine marzo 2016. Nel sito, comunque, continueranno ad essere svolte attività commerciali e di sostegno commerciale per i mercati austriaci, svizzeri e tedeschi. Ricordiamo che a Lecce c'è il maggiore centro di CNH Industrial per i macchinari movimento terra della regione EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). CNH ha reso noto di aver informato del trasferimento della produzione a Lecce sia il comitato aziendale europeo che il sindacato dei lavoratori dello stabilimento di Berlino. Con quest'ultimo, a breve, inizierà una trattativa. E' un momento di grossi cambiamenti per CNH, che vuol espandere la sua produzione e migliorarsi. E' notizia delle ultime ore, infatti, quella dell'accordo tra Raven Industries e CNH Industrial. La prima è una società statunitense che produce oggetti altamente sofisticati impiegati in agricoltura. CNH ha assicurato che la decisione di spostare la produzione a Lecce non farà perdere il lavoro a nessuno; quindi non ci saranno ripercussioni sul piano occupazionale. Sarà vero?

