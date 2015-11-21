X Factor 9, Franco Battiato Canta Male: Critiche sui Social
21/11/2015
Figuraccia di Franco Battiato in diretta, a X Factor. Il cantautore siciliano non ha intonato decisamente bene "La Cura", uno dei suoi cavalli di battaglia, ed è stato sommerso dalle critiche
Cantautore siciliano impacciato e nervoso sul palcoDopo la pessima esibizione a X Factor 9, il popolo del web si è scagliato contro l'artista siciliano, con commenti al vetriolo. Tutti attendevano il 'maestro' durante la quinta puntata del celebre talent di Sky Uno ma, dopo la sua performance live sono rimasti insoddisfatti. Battiato si è mostrato impacciato, intonando malissimo uno dei suoi più grandi successi. L'artista era irrequieto, sembrava che non gli andasse bene nulla; poi ha iniziato a cantare e, sinceramente, sarebbe stato meglio che non lo facesse. Oggi, si sa, la vita degli artisti non è facile: basta steccare una volta e la critica vola subito sui social. Lo sa bene anche Battiato, che è stato attaccato da molti spettatori mediante i social.
Staff X Factor difende il 'maestro': "Anche i più grandi sbagliano"A un certo punto, lo staff di X Factor è voluto intervenire in difesa di Battiato, postando un messaggio su Facebook:
"Anche i più grandi sbagliano. Per noi ospitare Franco Battiato è stato un onore indescrivibile: non capita sempre di avere la storia della musica italiana in persona sul palco".Sarà, ma a molti non è proprio andata giù l'interpretazione di Battiato e le polemiche sono ancora 'vive' sui social.
Bisogna capire che Franco non è più un ragazzino, quindi può 'mettere il piede in fallo' anche lui.
