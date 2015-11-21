X Factor 9, Franco Battiato Canta Male: Critiche sui Social

Figuraccia di Franco Battiato in diretta, a X Factor. Il cantautore siciliano non ha intonato decisamente bene "La Cura", uno dei suoi cavalli di battaglia, ed è stato sommerso dalle critiche

Cantautore siciliano impacciato e nervoso sul palco

Staff X Factor difende il 'maestro': "Anche i più grandi sbagliano"

"Anche i più grandi sbagliano. Per noi ospitare Franco Battiato è stato un onore indescrivibile: non capita sempre di avere la storia della musica italiana in persona sul palco".

Bisogna capire che Franco non è più un ragazzino, quindi può 'mettere il piede in fallo' anche lui.

Dopo la pessima esibizione a X Factor 9, il popolo delsi è scagliato contro l'artista siciliano, con commenti al vetriolo. Tutti attendevano il 'maestro' durante la quinta puntata del celebre talent dima, dopo la sua performance live sono rimasti insoddisfatti. Battiato si è mostrato, intonando malissimo uno dei suoi più grandi successi. L'artista era irrequieto, sembrava che non gli andasse bene nulla; poi ha iniziato a cantare e, sinceramente, sarebbe stato meglio che non lo facesse. Oggi, si sa, la vita degli artisti non è facile: basta steccare una volta e la critica vola subito sui. Lo sa bene anche Battiato, che è stato attaccato da molti spettatori mediante i social.A un certo punto, loè voluto intervenire in difesa di Battiato, postando un messaggio su Facebook:Sarà, ma a molti non è proprio andata giù l'interpretazione di Battiato e le polemiche sono ancora 'vive' sui social.