Cina, Batteri Resistenti ad Antibiotici: Era Post-Antibiotica non E' Utopia

"Si tratta di un rapporto preoccupante, dal momento che le polimixine sono spesso antibiotici che servono a curare gravi infezioni. Egualmente preoccupante è che questo tipo di resistenza può essere trasferita tra batteri. Altri tipi di resistenza ai farmaci come per esempio a quelli per la tubercolosi, dimostra che questo apre probabilmente la strada a una diffusione in tutto il mondo", ha spiegato Laura Piddock, docente di Microbiologia all'Università di Birmingham.

"Nel momento in cui Mrc-1 diventerà globale, ed è questione di 'quando' non di 'se', e il gene si allineerà con altri geni resistenti agli antibiotici, allora molto probabilmente vedremo l'inizio di un'era post-antibiotica. A quel punto se un paziente sarà gravemente malato, allora non ci sarà più nulla che potremo fare".

. Una delle maggiori insidie per l'uomo è la resistenza dei batteri agli antibiotici, anche quelli più potenti. Ebbene, insono stati scoperti batteri super potenti, resistenti a qualsiasi antibiotico. La notizia allarmante è stata riportata dal magazine. Ora gli scienziati hanno paura che tali batteri si diffondano in altre zone del mondo. I batteri sono diventatia causa dell'abuso di antibiotici negli allevamenti animali. Insomma,. Pare che i batteri scoperti in Cina riescano a sopravvivere anche alle, ovvero antibiotici con cui solitamente vengono curate le peggiori infezioni.Condivide l'opinione della Piddock, docente presso l'Università di Cardiff, secondo cui gli antibiotici diventeranno a breve vani:è rappresentata proprio dai super batteri.