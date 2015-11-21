Cina, Batteri Resistenti ad Antibiotici: Era Post-Antibiotica non E' Utopia
di Redazione
21/11/2015
L'era post-antibiotica è vicina. Una delle maggiori insidie per l'uomo è la resistenza dei batteri agli antibiotici, anche quelli più potenti. Ebbene, in Cina sono stati scoperti batteri super potenti, resistenti a qualsiasi antibiotico. La notizia allarmante è stata riportata dal magazine Lancet Infectious Diseases. Ora gli scienziati hanno paura che tali batteri si diffondano in altre zone del mondo. I batteri sono diventati fortissimi a causa dell'abuso di antibiotici negli allevamenti animali. Insomma, l'era post-antibiotica non è un'utopia ma potrebbe diventare presto realtà. Pare che i batteri scoperti in Cina riescano a sopravvivere anche alle polimixine, ovvero antibiotici con cui solitamente vengono curate le peggiori infezioni.
"Si tratta di un rapporto preoccupante, dal momento che le polimixine sono spesso antibiotici che servono a curare gravi infezioni. Egualmente preoccupante è che questo tipo di resistenza può essere trasferita tra batteri. Altri tipi di resistenza ai farmaci come per esempio a quelli per la tubercolosi, dimostra che questo apre probabilmente la strada a una diffusione in tutto il mondo", ha spiegato Laura Piddock, docente di Microbiologia all'Università di Birmingham.Condivide l'opinione della Piddock Timothy Welsh, docente presso l'Università di Cardiff, secondo cui gli antibiotici diventeranno a breve vani:
"Nel momento in cui Mrc-1 diventerà globale, ed è questione di 'quando' non di 'se', e il gene si allineerà con altri geni resistenti agli antibiotici, allora molto probabilmente vedremo l'inizio di un'era post-antibiotica. A quel punto se un paziente sarà gravemente malato, allora non ci sarà più nulla che potremo fare".Una delle più grandi minacce per l'umanità è rappresentata proprio dai super batteri.
Redazione