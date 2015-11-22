Fabio e Mingo non Demordono: Inviati di "Luciano, L'Amaro Quotidiano"
di Redazione
22/11/2015
Dopo essere stati cacciati da Striscia la Notizia poiché avrebbero artefatto un servizio, Fabio e Mingo tornano a fare gli inviati per "Luciano, l'amaro quotidiano", trasmissione su TeleNorba Fabio e Mingo, torneranno a fare un po' quello che facevano a Striscia, ossia segnalare abusi, soprusi, disservizi e problemi. Stavolta, però, gli inviati si metteranno a servizio dell'Italia meridionale; quindi tutti i disservizi segnalati riguarderanno essenzialmente il Sud Italia.
"Dopo quello che è accaduto con Striscia il pubblico ci vuole più bene di prima. Ci saranno tante sorprese nel programma ma soprattutto ci saremo noi con più energia di prima", ha dichiarato Mingo.Fabio e Mingo, dunque, tornano in azione. Certo, hanno alle spalle una brutta storia che dovrà essere chiarita nelle aule dei tribunali. Sì, perché i due inviati sono indagati per simulazione di reato. "Luciano, l'amaro quotidiano" andrà in onda su TeleNorba e su TeleNorba 24 dal lunedì al venerdì nella stessa fascia oraria del suo celebre competitor, ovvero Striscia la Notizia. Non farà facile per Fabio e Mingo 'strappare' audience a Striscia ma ci proveranno. Sarebbe proprio una bella rivincita per loro, che si sono sempre dichiarati innocenti. Secondo Ricci, Fabio e Mingo avrebbero assunto un comportamento irresponsabile e fraudolento, modificando un servizio per ottenere audience. I due inviati, però, dicono di essere stati in buona fede. Mah...
Articolo Precedente
Arma dei Carabinieri Festeggia Virgo Fidelis: Patrona dal 1949
Articolo Successivo
Cina, Batteri Resistenti ad Antibiotici: Era Post-Antibiotica non E' Utopia
Redazione