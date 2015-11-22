Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Fabio e Mingo non Demordono: Inviati di "Luciano, L'Amaro Quotidiano"

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Dopo essere stati cacciati da Striscia la Notizia poiché avrebbero artefatto un servizio, Fabio e Mingo tornano a fare gli inviati per "Luciano, l'amaro quotidiano", trasmissione su TeleNorba Fabio e Mingo, torneranno a fare un po' quello che facevano a Striscia, ossia segnalare abusi, soprusi, disservizi e problemi. Stavolta, però, gli inviati si metteranno a servizio dell'Italia meridionale; quindi tutti i disservizi segnalati riguarderanno essenzialmente il Sud Italia.
"Dopo quello che è accaduto con Striscia il pubblico ci vuole più bene di prima. Ci saranno tante sorprese nel programma ma soprattutto ci saremo noi con più energia di prima", ha dichiarato Mingo.
Fabio e Mingo, dunque, tornano in azione. Certo, hanno alle spalle una brutta storia che dovrà essere chiarita nelle aule dei tribunali. Sì, perché i due inviati sono indagati per simulazione di reato. "Luciano, l'amaro quotidiano" andrà in onda su TeleNorba e su TeleNorba 24 dal lunedì al venerdì nella stessa fascia oraria del suo celebre competitor, ovvero Striscia la Notizia. Non farà facile per Fabio e Mingo 'strappare' audience a Striscia ma ci proveranno. Sarebbe proprio una bella rivincita per loro, che si sono sempre dichiarati innocenti. Secondo Ricci, Fabio e Mingo avrebbero assunto un comportamento irresponsabile e fraudolento, modificando un servizio per ottenere audience. I due inviati, però, dicono di essere stati in buona fede. Mah...
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Arma dei Carabinieri Festeggia Virgo Fidelis: Patrona dal 1949

Articolo Successivo

Cina, Batteri Resistenti ad Antibiotici: Era Post-Antibiotica non E' Utopia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025