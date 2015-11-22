Fabio e Mingo non Demordono: Inviati di "Luciano, L'Amaro Quotidiano"

"Dopo quello che è accaduto con Striscia il pubblico ci vuole più bene di prima. Ci saranno tante sorprese nel programma ma soprattutto ci saremo noi con più energia di prima", ha dichiarato Mingo.

Dopo essere stati cacciati da Striscia la Notizia poiché avrebbero artefatto un servizio,Fabio e Mingo, torneranno a fare un po' quello che facevano a, ossia segnalare abusi, soprusi, disservizi e problemi. Stavolta, però, gli inviati si metteranno a servizio dell'Italia meridionale; quindi tutti i disservizi segnalati riguarderanno essenzialmente il Sud Italia.Fabio e Mingo, dunque, tornano in azione. Certo, hanno alle spalle una brutta storia che dovrà essere chiarita nelle aule dei tribunali. Sì, perché i due inviati sono indagati per simulazione di reato.nella stessa fascia oraria del suo celebre competitor, ovvero Striscia la Notizia. Non farà facile per Fabio e Mingo 'strappare' audience a Striscia ma ci proveranno. Sarebbe proprio una bellaper loro, che si sono sempre dichiarati. Secondo Ricci, Fabio e Mingo avrebbero assunto un comportamento irresponsabile e, modificando un servizio per ottenere audience. I due inviati, però, dicono di essere stati in buona fede. Mah...