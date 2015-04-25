25 aprile, Salvini resterà a casa: "Resistenza non fu solo rossa"

Oggi è il 25 aprile, festa della Liberazione. Giornata importante per gli italiani, che non possono e non devono dimenticare il sacrificio dei loro avi, che hanno sacrificato la loro vita per la libertà.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha detto: "La Liberazione è una festa di libertà e di speranza che ricorda quel che abbiamo conquistato grazie al sacrificio di tanti". Oggi il neo inquilino del Quirinale parteciperà ai festeggiamenti organizzati a Milano.

I rappresentanti delle cariche istituzionali, oggi, saranno in diverse piazze italiane per festeggiare. L'unico che resterà a casa coi figli sarà Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che ha dichiarato: "La Resistenza non fu solo rossa ma fu bianca, fu liberale, fu democratica, e ci furono tanti parroci fatti fuori dai comunisti".