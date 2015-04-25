Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Belen Rodriguez cerca personale per il suo ristorante a Milano

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Dopo averla vista nei panni di conduttrice, di cantante, di attrice e di modella, la splendida showgirl argentina Belen Rodriguez, torna nel mondo dell'impresa, in particolare in quello della ristorazione, ove fa sapere di essere alla ricerca di personale. Belen Rodriguez infatti con un video su Instagram ha annunciato il reclutamento di personale per la riapertura del Ricci, un "elegante Lounge Bar nel cuore di Milano", come cita il sito ufficiale, che dopo essere stato chiuso alla fine del 2014 per il rinnovo dei locali, sarà riaperto il prossimo giugno: “Per chi non lo sapesse stiamo per riaprire, a giugno, il Ricci di Milano.” quindi ha aggiunto “Stiamo cercando personale qualificato, quindi se qualcuno è interessato, mandateci una mail.” Insieme a Belen in questa nuova avventura imprenditoriale sono coinvolti anche Joe Bastianich, famoso per la partecipazione a MasterChef, Simona Miele, titolare del Petit Bistrò, un locale di eccellenza della capitale della moda e l'imprenditore Luca Guelfi. Aperto a pranzo e dall'aperitivo a notte fonda, il Ricci, si trova in Piazza della Repubblica a Milano. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

25 aprile, Salvini resterà a casa: "Resistenza non fu solo rossa"

Articolo Successivo

Negramaro regalano "Sei tu la mia città" ai fan: preludio nuovo disco

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019