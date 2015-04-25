Loading...

Sprinkles, la gatta obesa, che non riesce a camminare

25/04/2015

A causa del suo peso, non riesce neanche a girarsi, ed ora non ha neanche una casa; questa la storia di Sprinkles, una gatta di 15 kg di peso, con una difficoltà evidente di deambulazione! Sprinkles arriva dalla cittadina statunitense di Sea Isle City nel New Jersey ed oggi, è stata presa in carico dai volontari di S.O.S. Sea Isle Cats, che raccontano: "Siamo un gruppo di anziane signore, abbiamo dovuto trovare un giovane per trasportarla sulle scale. Abbiamo già incontrato gatti di 10 kg, ma questa è davvero incredibile … è come una persona di 200 kg; in qualsiasi posizione si metta, è bloccata". La gatta ha accumulato infatti negli anni così tanto peso, che anche i più semplici movimenti come camminare, salire le scale o accucciarsi al sole, le risultano problematici! Oltre ad essere terribilmente sovrappeso, quando è stata presa in carico, Sprinkles era piena di pulci ed aveva un'infezione all'orecchio; ma oggi, dopo le cure, sarà sottoposta ad un programma quotidiano di allenamento e ad una dieta quotidiana. Non appena sarà tornata in salute, sarà affidata a una nuova famiglia.
