7 consigli da tenere in considerazione per rinnovare la vostra casa
di Redazione
21/06/2016
Piano d'azione per ristrutturareUn piano d'azione vi aiuterà a evitare eccessi di spesa, risparmiare tempo e avere le idee più chiare. Il piano d'azione deve includere questi aspetti:
- Elenco degli ambienti della casa che volete riformare.
- I nuovi elementi che desiderate aggiungere alla vostra casa.
- Il costo medio delle modifiche che si desidera apportare.
- Il budget che si ha a disposizione per realizzare il progetto.
- Il tempo necessario per fare tutte le riforme.
Raccomandazioni da tenere in considerazione nel momento in cui deciderete di ristrutturare la vostra casaPrendetevi abbastanza tempo per pensare a ciò che dovete tenere in considerazione per portare a termine il progetto di ristrutturazione. Cercate idee ed esempi di progetti casa. Internet è un ottimo strumento per trovare immagini con le nuove tendenze in tema di ristrutturazioni e riforme di case. Siate consapevoli dell'importanza di rivolgervi a personale qualificato e professionisti che potranno fornirvi un valido supporto e consigliarvi nell’elaborazione delle vostre idee. Non sempre il fai da te è una soluzione ottimale. È un passaggio importante se non volete correre il rischio di incorrere in errori che comporteranno costi aggiuntivi che vi faranno perdere più tempo di quanto avevate immaginato. Ricercate, indagate e raccogliete informazioni confrontando i pareri di più architetti o ingegneri sui costi dei materiali e su quali sono i più adatti da destinare alla ristrutturazione. Ricordate che non sempre i materiali più economici sono i migliori. Se state pensando di rimodernare la cucina, è possibile farlo seguendo alcuni semplici accorgimenti, come cambiare il tavolo, qualche elettrodomestico, qualche complemento d’arredo: a volte fare piccoli cambiamenti, apporta un grande cambiamento. Includete all'interno del vostro budget, una cifra da destinare alle spese impreviste: possono sorgere inconvenienti che comportano maggiori costi. Quindi è sempre meglio tenere da parte un po’ di soldi nel caso si verificassero situazioni incresciose. Assicuratevi che l’impresa o il professionista cui vi siete rivolti, abbia la licenza di operare coperto da un’assicurazione su rischi, come altezze, con la manipolazione di energia, tra gli altri. Infine, ricordate che l'illuminazione naturale, la distribuzione di oggetti, zone a traffico intelligenti della vostra casa e lo stoccaggio sono alcuni criteri da tenere in considerazione quando si prendono decisioni per il cambiamento che sta cercando di dare a casa tua. Fonte foto: studiosagitair - Homify
